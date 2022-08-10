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阿罕布拉市2年2起仇恨事件 均在校園內

記者邵敏／阿罕布拉市報導
阿市警察局長 Kelley Fraser表示，對仇恨犯罪或仇恨事件採取零容忍態度。（受訪者提供）
阿市警察局長 Kelley Fraser表示，對仇恨犯罪或仇恨事件採取零容忍態度。（受訪者提供）

據相關人士透露，洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉市（Alhambra），5、6月間曾發生一起仇恨事件，種族歧視文字在校園中出現；一年前，這個城市的一家華人幼兒園遭到仇恨攻擊，有人在校門上用糞便寫下侮辱性信息。這兩起案件是近年阿市能夠證實的仇恨事件。

阿罕布拉市反仇恨犯罪資源表格
阿罕布拉市反仇恨犯罪資源表格

根據ABC7報導，去年2月，阿市一家華人經營的小陽光幼兒園（Little Sunshine Preschool）曾遭到仇恨攻擊，學校前門的玻璃門被人用糞便寫了一條侮辱性的英文文字：「媽媽，我們愛你的錢」（mother we love your money）。據悉，這是一家位於阿市山谷大道（Valley Blvd）的華人幼兒園，幼兒園所有者馬波（Bo Ma，音譯）在受訪時表示，「我們感到遭受威脅，之後就報警。」案發後，警方提交了一份報告，但並無任何嫌疑人被逮捕。

今年5、6月，有人在阿市一所高中寫了一些關於種族歧視的文字，但關於此案的具體細節，知情者不願透露太多，警方對於此案也沒有回覆任何信息。

阿市華裔市議員黃幼平（Katherine Lee）表示，「作為一名市議員，我很少收到仇恨犯罪的報告，對於我們城市來說，這無疑是一個好消息。」該市警察局長Kelley Fraser也指出，阿市關於仇恨犯罪或仇恨事件的案件報告非常少。

阿市華裔市議員黃幼平表示，很少收到該市仇恨犯罪的報告。（受訪者提供）
阿市華裔市議員黃幼平表示，很少收到該市仇恨犯罪的報告。（受訪者提供）

當地警察局在一本宣傳冊中，特意向民眾解釋仇恨犯罪與仇恨事件的區別。仇恨犯罪是指針對特定機構、人群，以種族、宗教、民族、性取向、性別或殘障偏見為動機的任何犯罪行為，或試圖犯罪行為；而仇恨事件是指非犯罪行為，包括言語上的攻擊、使用歧視性稱謂、在公共場合分發仇恨資料、張貼仇恨資料但未造成財產損失、在自己的物業上展示具有冒犯性的信息或物品等。

阿市警局呼籲市民在遭遇任何仇恨事件、仇恨犯罪時都應立即報警，警方將採取各種措施，確保所有社區成員得到包容和尊重。 Fraser局長表示，「我們對仇恨犯罪或仇恨事件採取零容忍態度，積極調查每一起案件，提供公共安全是警局首要任務，我們將繼續採取行動，支持、保護和肯定亞裔美國人、太平洋島民家庭及其企業對阿市社區作出的貢獻。」

《加州民法典》第51.7條規定：在本州管轄範圍內的所有人均有權不因其種族、膚色、宗教、祖先、原國籍、政治派別、性別、性取向、年齡、殘障或在勞資糾紛中的立場，遭受針對某個人或財產的任何暴力行為或暴力威脅。任何人，凡違反第51.7條規定的權利，必須對法院裁定的受害者所遭受的實際損失承擔全部責任。

仇恨犯罪 種族歧視 華人

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