我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

同條餐廳街 2亞裔餐廳遭洗劫 其他餐廳倖免於難 仇恨犯罪？

記者邵敏／聖伯納汀諾綜合報導
小偷闖入餐廳，盜走現金、手機等財物，留下滿地破碎的玻璃。（KTLA5）
小偷闖入餐廳，盜走現金、手機等財物，留下滿地破碎的玻璃。（KTLA5）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）高地（Highland）購物中心的餐廳成為小偷的目標，7月24日，同一條街上兩家亞裔經營的餐廳接連被洗劫，盜賊偷走現金和手機等財物。兩家店之間還有眾多餐廳，盜賊為何只選擇亞裔餐廳？但警方認為並非仇恨犯罪。

影音來源：監控視頻 ╱記者邵敏後製

Paul Thongphanith 是高地購物中心 Thai Spoon 泰國餐廳的老闆，據他陳述，24日（周日）凌晨4時30分左右，小偷闖入餐廳，盜走約600元現金，留下滿地破碎的玻璃。 Thongphanith表示，「盜賊拿走了我們店的收銀機，然後衝進辦公室去拿裡面的東西。」

監控視頻捕捉到了這兩名破門而入的盜賊，錄像顯示，兩名竊賊在第一家餐廳得手後，就從靠近地面的窗戶先後爬出。他們很快沿著七扇門來到 Pho T and T 越南店，這是一家家族經營的餐廳。業主Ronald Pham. Ronald 表示，當母親周日早上打電話告訴他餐廳失竊時，他的心都沉了下去，「母親說，我們被搶劫了，他們進來砸門，從收銀機裡偷錢，把我們的一些文件檔案都弄得一團糟。」

聖伯納汀諾縣高地購物中心，同一條街上兩家亞裔經營的餐廳接連被洗劫。（KTLA5）
聖伯納汀諾縣高地購物中心，同一條街上兩家亞裔經營的餐廳接連被洗劫。（KTLA5）

Pham 指出，竊賊拿走約600元現金，以及兩部用於接單的手機。周末發生的入室盜竊案迫使這家越南餐廳關閉，一家人都在考慮下一步該怎麼做。 Pham 說，這是餐廳六年來第一次成為小偷行竊目標。而對於 Thongphanith 和他的餐廳來說，這次失竊並非第一次，但是最糟糕的一次。

聖伯納汀諾縣警局正在調查這些盜竊案件，官員表示，兩名嫌犯作案時穿著白色連帽運動衫，戴著口罩。

現在，兩家失竊的餐廳業主都在考慮增加安全攝像頭和鋼門。 Pham表示很慶幸沒有人因此受傷，「但現在必須要好好考慮我們能做些什麼，防止今後的盜賊闖入事件，我們要事先做好準備。」

當局表示，儘管這兩家餐廳都是亞裔家庭擁有，但據信盜竊案並非仇恨犯罪。案發所在地棕櫚街（ Palm Avenue） 購物中心有多家餐廳，在這兩家被竊的餐廳之間，還有多家其他倖免於難的餐廳，小偷究竟是有目的性挑選了這兩家，還是隨機選擇？背後的原因目前還不能得知。

兩名嫌犯作案時穿著白色連帽運動衫，戴著口罩。（監控截屏）
兩名嫌犯作案時穿著白色連帽運動衫，戴著口罩。（監控截屏）

亞裔 越南 手機

上一則

追憶吳修齊 傳承回饋社會精神

下一則

兆彩8.3億 史上第三高 南加華人搶碰運氣

延伸閱讀

南加同條餐廳街上的2家亞裔餐廳為何獨遭洗劫？

南加同條餐廳街上的2家亞裔餐廳為何獨遭洗劫？

南加華醫英勇護妻 持槍對抗入室武裝搶匪 卻因此事中槍

南加華醫英勇護妻 持槍對抗入室武裝搶匪 卻因此事中槍
Hyundai、Kia車款在美出現竊盜潮 原因出在社交平台？

Hyundai、Kia車款在美出現竊盜潮 原因出在社交平台？
內陸亞裔人口10年增36% 成長人數最多族群

內陸亞裔人口10年增36% 成長人數最多族群
河濱縣男女避暑遊瀑布 高處墜落1死1傷

河濱縣男女避暑遊瀑布 高處墜落1死1傷
竊賊鎖定8大道華社 專偷貴重物品

竊賊鎖定8大道華社 專偷貴重物品

熱門新聞

非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
滅鼠公司人員表示，樹枝搭上屋頂，就會讓老鼠得以跳上房子。（圖片由沈群提供）

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

2022-07-24 19:17
上海「大城小院」樓盤近2000名業主，付款買房4年多，至今交房遙遙無期。（受訪者提供）

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

2022-07-25 14:08
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩公校系統 每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

2022-07-23 02:20
劉女士在7月6日檢測出新冠陽性。（劉女士提供）

華男與新冠妻密切接觸8天 竟沒被傳染 秘訣是？

2022-07-24 13:32

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間