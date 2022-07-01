涉歧視亞裔 一高中學區總監下台

聖地牙哥縣北部聖迪吉託聯合高中學區總監詹姆-華德遭教委會解僱。（CBS 8 San Diego）

CBS 8電視台報導，聖地牙哥縣北部的聖迪吉託（San Dieguito）聯合高中學區 教委會，日前投票決定解僱學區總監，非裔 詹姆-華德（Cheryl James-Ward）。

詹姆-華德4月在舉行關於多元化、公平和包容性教委會培訓課程中，發表分裂種族言論，將亞裔 學生學習成績與其移民家庭的財富連接起來引發爭議。

教委奧爾曼（Michael Allman）當時向詹姆-華德提問時引用數據顯示，亞裔學生D和F成績低於該區其他種族或群體，「知道為什麼亞裔學生在學校表現如此出色嗎？」

這位學區首位非裔總監回應稱，「這是因為學生來自中國的富裕家庭。」當時詹姆-華德說，「來自中國的亞裔湧入，踏上這段旅程的人都很富有」。她並被引述說「除非你有錢，否則你不能來美國花200萬元買房。」

一位教委會成員認為，文化問題而非財務問題，可能是亞裔美人成功更重要的原因，然而詹姆-華德卻在此時更強調其論點。

她說，「我們看看我們的孩子在哪裡」。她說，「我們社區卡梅爾谷（Carmel Valley）一直到幾年前，有大量中國家庭在看不見的情況下，搬進我們的社區，這需要錢。」

對此，加州平權基金會（California for Equal Rights Foundation）在聲明中說，詹姆-華德的言論「極具冒犯性、嚴重分裂，不符合她擔任主要學區領導人角色。」

亞裔家長也於4月份一次會議上告訴教委會成員，認為詹姆-華德的言論傷害他們，許多人要求其辭職或解僱她。在言論遭到爭議後，詹姆-華德至少兩度公開道歉。

據了解，教委會將於8月15日起正式解僱詹姆-華德，這意味著她能獲得一年28萬8000元的薪水。

然而，華德回應該項解僱時說，這是為了報復她今年早些時候，對一名教委提出性別歧視投訴。