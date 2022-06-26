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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

封面故事／書店志工 樂在其中

孟繁露
在圖書館當志工，樂在其中。(作者提供)
在圖書館當志工，樂在其中。(作者提供)

住了20年的小城有很美麗的圖書館，因為華人眾多，從世報、皇冠到武俠小說俱全，環境也寬敞明亮，這讓我時常想，在裡面上班該是多麼愜意，豈不就每天都書看到飽？但一直等到半退休，才有機會大搖大擺走進夢想城堡，興沖沖詢問：「我可以在這裡工作嗎？」

前台問我是不是想當志工，同時丟過來申請表。想到自己又不是主修圖書館系，正適合無償工作，便快手快腳填好表格，結果過了幾天接到的通知是：「妳已被安排為書店志工，請和組長聯繫安排時間。」

這跟原先的幻想略有出入，圖書館旁有附設書店，偶爾也曾光顧買過幾本食譜 ，但比起主館的size，只能用芝麻綠豆形容。工作開始，坐鎮前桌，不知不覺變成業績狂人：志工要收下市民捐來的舊書，開立收據，再一箱箱往裡搬，我這才發現存貨已從地板堆到天花板，問組長該如何處理這種情況，得到的答案是「努力賣」。

於是我們不斷推出「四本一元」，先拿厚厚占地方的精裝小說開刀，裝車往外推。另一招數叫「每袋三塊」，尤其適用於收到大部頭捐獻時。不懂中文的同事壓根兒不知道賣的是啥，反正就在藍色購物袋上標明「Chinese for $3」，再把整套「中華兒童百科」之類的塞入，置於走道的長桌，目標明顯。

志工群平均年齡非常資深，大部分是銀髮退休族，組長蘇珊在本地高中當了數十年教師，其他從銀行主管到律師林林總總，我這個中年人在他們眼中是小屁孩。遇到有客來找「18世紀詩人」這種難題，最好是蘇珊或老紳士肯尼在裡面房間整理，容易伸長脖子呼叫求救。唯有廚藝調酒之類的書，我才提得上建議。

書店外面便是個中庭，樹蔭和方桌錯落有致。每週一次說故事時間，總聽得嘰嘰喳喳，從圖書館放學的母親隊伍，牽幼童們過來坐著休息聊天。大小孩子陸陸續續撞進門口，好奇張望瀏覽。這天站在前面的女孩約莫兩、三歲，臉頰曬的紅撲撲，拿著鮮豔的繪本踮腳遞向我。

「You like the book？」向顧客確定，得到一個大大的點頭。

我打開扉頁核對價錢，童書一般都是二毛五，堪稱銅板價。買主理所當然從身後媽媽處接過鈔票，帥氣放在我鼻子底下。

接下來在本子上做好紀錄，打開抽屜，從盒子裡找出零錢，跟書一起恭敬交給扒著桌邊才站得穩的客人，當然要道謝並希望她下次再度光臨。站在後面的實際金主露出微笑，表示會再來。

看她亦步亦蹦，滿足遠去的身影，我也不禁微笑。雖然只賺了一個quarter，而且還不是我的錢，但這是個愉快的交易。更不用說，遙遠的過去，別家媽媽曾用它為孩子講過床邊故事，隱隱含有傳承之意。許多居民都是看完書直接捐回來，讓我們做無本生意兼環保愛地球。

但說到定價，就偶爾會有小插曲…

「能不能便宜點啊？」不只一次聽到這種要求。打開一看，三、四十塊的精裝書八成新，只定價兩元，對方還在討價。

定價並非隨便，有位志工專門負責，很好奇他火眼金睛是怎樣煉成的。估計精準快速，而且任何有價值的收藏，都逃不過他的法眼。遇到還價族群，我一概用同樣的方法對付，告知價錢固定，如果想要打折請慢慢等：書本上架時書脊上都有小貼紙，12個月的顏色不同，志工能判斷商品在架上待了多久，過一段時間還沒賣出的書，在蘇珊決定後往往會整批被打折。 

「不過這書很好，可能還沒打折就被買走了。」這次我的笑容有點微妙，想省一塊錢的對手乖乖付錢走人。 

或許會華語有助推銷，最高紀錄一上午賣了200元，我開心數了好幾遍鈔票才交給輪班同事，不無小小得意。然而這一切在疫情開始時，戛然而止，圖書館和書店全部關閉，志工自然也回家休息。

一天走過久違的圖書館，發現書店重開了，裡面的志工是不認識的新人，告訴我蘇珊因年紀和健康因素已經退下，營業時間也有限。正聊著，圖書館走出了步履蹣跚的幾個娃娃，手裡都抱著書。

我們注視孩子，不經意，同時說出：「一切會好起來的。」

圖書館 書店 退休

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