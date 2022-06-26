封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

公共圖書館的書籍幫助許多美國人成長並獲取知識。(Getty Images)

紐約公共圖書館 (NYPL)總館去年秋天收到一疊幾十年前借出的書本，隨書附有一張匿名紙條，上面寫著：「隨信附上我借走放在家裡28到50年的書，我現在75歲，這些書本幫助我度過為人母的時光和我的教學生涯，我很抱歉讓這些書放了這麼久，它們已成為我的家人。」

另外三間不同行政區圖書館分別收到2009年動作電影「神鬼尖兵2」(The Boondock Saints II: All Saints Day)的三份拷貝光碟。

紐約公共圖書館系統去年10月宣布取消所有的逾期罰款，期望藉此讓書本與人潮回到紐約200多間分館與研究中心。圖書館的策略確實奏效了，大批逾期書本被送回館內，回訪的人數也漸漸增加，大約成長9%到15%，各行政區情況不同。

去年秋天開始，超過2萬個逾期或遺失物件歸還至紐約曼哈頓(Manhattan)、史泰登島(Staten Island)、布朗士分館(Bronx)，有些年代甚至久到已不在圖書的紀錄系統內；去年10月6日到今年2月底，大約有5萬1000個館藏物件歸還回布鲁克林區；超過1萬6000個館藏物件歸還到皇后區 (遺失書本仍需收取更換費用)。

部分書本逾期過久，必須歸還回分館新地址。皇后區法拉盛(Flushing)圖書館去年12月就曾收過一套1970年7月借出的書本，當時圖書館舊址如今已經是一購物廣場。

派羅特(Billy Parrott)負責管理全市最大的分館-曼哈頓中城的斯塔夫羅斯·尼亞科斯基金會圖書館(Stavros Niarchos Foundation Library)，他從2004年開始在紐約公共圖書館體系工作，派羅特指出大多數的逾期物件都不是本人親自送回，而是透過郵寄或還書箱歸還，許多人可能會因為書本逾期太久而感到不好意思，但圖書館員強調不會對此評判，派羅特說：「我們只在乎書本。」

更改政策之前，紐約的公立圖書館從1800年代晚期就有收取逾期罰款的規定，早期費用為逾期一天收1分，1954年調整為2分，1959年改為5分；紐約市最近期的費率為一天25分(布魯克林 為15分)，兒童書本一天10分，DVD一天1元以上，65歲以上及身心障礙者罰款較少；若逾期超過30天，書本將視同遺失改為收取更換費用。罰款不會無止盡累積，若積欠15元或以上的罰款將被禁止借書或其他館藏物件。

紐約公共圖書館傳播與行銷副總安潔拉．蒙特菲尼斯(Angela Montefinise)表示，2019年，紐約、布魯克林、皇后公共圖書館共收取300萬元以上的逾期罰款。

馬可思(Tony Marx)2011年開始擔任紐約公共圖書館館長，他說永久取消罰款是他的任務；於是他開始實施免除罰款計畫，並且在布魯克林區研究罰款的效果，以及讀者歸還書時會面臨哪些障礙。

2017年田納西州納許維爾(Nashville)公立圖書款也免除逾期罰款，芝加哥、達拉斯、舊金山等地的圖書館也在兩年後跟進。疫情爆發後，紐約市暫時中止收取逾期罰款，馬可思此時看見永久更改規定的機會，「我們發現可以透過調整預算來執行所需事項，彌補損失的收益，因為我們不是營利事業、不是收集罰款的事業，我們是鼓勵閱讀學習的事業，而我們要按照自己的方法來。」

法拉盛圖書館的讀者在借閱書籍。(本報檔案照)

對某些市民來說，罰款特別令人卻步，單親母親多米尼克．高米利恩(Dominique Gomillion)說自從她幫8歲的女兒借書並繳交超過50元的逾期罰款後，就再也沒去過皇后區牙買加(Jamaica)的圖書館，罰款對她是很大的負擔，「只有我和她(指女兒)，我們沒有太多支持。」

幾個月前高米利恩試著去皇后區另一間南霍利斯分館(South Hollis)，看看是否能消除她的紀錄，結果驚喜發現不需要繳交罰款。

紐約公共圖書館蒙特菲尼斯女士回憶東安山(Dongan Hills)分館一位民眾歸還逾期的兒童書本時，不相信罰款已經免除，還因此索取收據，想給他的妻子看證明，長島市分館(Long Island City)圖書館員提安雅．史密斯(Tienya Smith)說：「我無法說明這些罰款帶給我們的借閱人多大的壓力，免除罰款消除全部的壓力了。」