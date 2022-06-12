料理功夫／香酥烤核桃仁

香酥烤核桃仁

核桃 是生活中常見的堅果，含有優質脂肪、蛋白質、多種礦物質，還有豐富的卵磷脂，素有「長壽果」和「益智果」美譽。以下介紹這款香酥烤核桃仁，食材加入蛋清，使得烤核桃仁吃起來格外酥脆蓬鬆，帶來一種意想不到的口感。烤核桃仁作法簡易方便，可當家中常備的健康零食。

材料：

核桃仁200克、雞蛋 1個、白糖2湯勺、鹽和肉桂粉各少許。

香酥烤核桃仁食材

作法：

1.雞蛋取蛋清，用打蛋器打出泡沫，然後同其餘材料一起放入碗中拌勻，要讓每顆核桃仁都均勻地沾上蛋清。

2.烤盤中鋪上錫箔，把拌好的核桃仁均勻地平鋪在上面，盡量不要重疊，以便讓核桃仁在烤箱中均勻受熱。

香酥烤核桃仁

3.烤箱事先預熱至300℉，放入烤盤烤製20分鐘後，取出用筷子翻撥幾下，避免核桃仁黏在鋁箔紙上；再次放入烤箱烤約5分鐘，取出放涼就完成了。

小叮嚀：

1.拌好的核桃仁要及時烘烤，不宜放置過久，所以烤箱請事先預熱好。

2.烤製好的香酥核桃仁，待涼後請裝入容器內保存，以免受潮而影響口感。

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