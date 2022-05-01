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旅遊／沙暴震撼 撒哈拉既狂且柔

李源
撒哈拉大沙漠。（圖均為作者提供）
撒哈拉大沙漠。（圖均為作者提供）

2006年，北非5月炎熱的一天，我和費蘭茨從馬拉喀什市租了一輛破舊的義大利菲亞特車，去摩洛哥的南部M’Hamid旅行，目的地是撒哈拉沙漠。

名導沙漠取景 令人著迷

沿著光禿的大路，車子慢慢駛出馬拉喀什市，平坦的公路上只有極少的車輛，偶爾通過的車輛也都是歐洲遊客租借的越野車。熱風夾著沙粒敲打著公路上行駛的孤獨車身，路兩邊低矮的黃土房屋逐漸稀疏，當地人亂扔的黑色塑料袋在狂風中飛舞，並穿過漫漫塵沙，牢牢掛在戈壁中枯骨凌厲的樹枝上，彷佛是受折磨亡靈的掙扎，整個風景看上去猶如一幅頹廢畫。

三天後，我們終於到達Merzouga小鎮，一個緊靠著撒哈拉沙漠邊緣的聚落。現代文明的觸角也延伸到這裡，柏油公路一直修建到沙漠的邊緣，左右兩邊全是黑色如被火烤焦的大地，遙遠地平線與天際相連的是淡紅色沙丘。在離鎮大約4公裡的地方公路上有一扇阿拉伯風格的鎮門，如同舊時中國村莊的高大牌坊；從道路上遠遠地從門框中看去，低矮泥土屋和汪洋般的撒哈拉沙漠，被金色陽光抹上一層柔和桔紅色彩，如同一張巨幅明信片。我被這壯麗的大自然給震撼了。

柏油公路一直修建到沙漠的邊緣，左右兩邊全是黑色如被火烤焦的大地。（圖均為作者提...
柏油公路一直修建到沙漠的邊緣，左右兩邊全是黑色如被火烤焦的大地。（圖均為作者提供）

20多年前，義大利著名導演貝爾托魯奇（Bernardo Bertolucci）曾在這裡拍過一部著名電影「遮蔽的天空」（The Sheltering Sky），電影描述二戰後，一對年輕美國中產階級夫妻去北非旅行。我被電影中的沙漠景色、愛情、死亡和黃色塵土飛揚的異域小鎮強烈吸引，總是無法忘卻影片中如音樂旋律般起伏的沙丘，和身穿長袍、包著頭巾下的沙漠遊牧民柏柏爾人神祕的眼睛。

車慢慢過鎮門開入鎮中，進入這個遠看如幻境般的異域，映入眼簾的無處不為強烈金色陽光所統治，到處是黃土、碎片、塑料垃圾袋的街道，簡陋小土屋泥牆上凸出部分，像是被太陽曬出的水泡。我們從車上下來，費蘭茨走上空蕩蕩的街道上，那裡有個破爛的公共電話像名乞丐站在街道上，少數懶洋洋的行人、騎單車的人，及幾個眼神空洞的男人，無聊地蹲在那裡看著過往行人，他們都有著被風沙磨礪得粗糙黝黑、厭倦的面孔，好像戴著同樣的面具。

被風沙磨礪得粗糙黝黑的男人。（圖均為作者提供）
被風沙磨礪得粗糙黝黑的男人。（圖均為作者提供）

每次旅行看到貧瘠絕望的地方和一無所有的人們，就如同看到一面鏡子，讓我看到自己擁有的是如此豐富，是何等的幸運。

沙漠邊緣漫步 頓感迷失

出了鎮，沿著一些指往戈壁沙漠旅館的標誌，找到了一個位於沙丘邊的小旅館。推門進去後，旅館前廳是一片陰暗，有個小伙子睡在廳中的長椅上；5月是旅遊淡季，來沙漠旅行的人很少，旅館的小伙子們以睡眠來打發時間。

通過前廳到達後院的一個花園，我才發現真正的旅館房間是在花園裡。可以想想在沙漠邊的花園是多麼地珍貴，花園的一邊是客房，另一邊是帶平台的工作人員用房，那一天只有我們兩人住宿，所以我們被安排最好的房間。

這是一個門前帶有小走廊的房子，房間不大，一張雙人床上鋪有白色床單和紅黃鮮艷色彩編織的毛毯，床前地上鋪有棕葉地毯。房內還有一張小巧棕色木桌，厚實白色牆壁上掛有阿拉伯特有的黑鐵雕花燈；浴室內有圓弧形隔牆，圓洞上有盞桔紅色、類似皮具罩的立式燈，房間唯一的小窗掛著厚厚的紅色窗簾，好溫馨的沙漠小旅館。

花園的正面和沙漠相連，中間只隔有兩棵高大的棕櫚樹，院內有幾棵仙人掌花朵與強烈陽光和沙漠抗爭。我們坐在花園裡品嘗當地茶飲，欣賞著夕陽柔和光下起伏的撒哈拉沙漠，和沙漠邊緣零星分布的棕櫚樹，如面對一張巨大的銀幕，這真是一個絕佳的發呆之處。這裡的世界給我一種不真實的感覺。

喝完茶後，我們揹上包和水進入撒哈拉沙漠，當然只是在浩瀚沙漠邊緣走走而已。那一望無際、浩瀚如海的沙漠真令我畏懼，僅5分鐘，費蘭茨就在我眼前消失得無影無蹤，彷彿瞬間被沙漠給吞噬。在我視野範圍的整個世界裡，只剩自己一人孤獨地坐在沙丘上，看著如柔和波濤起伏的沙漠，不知從哪路來也不知將從哪路而去，好似生活中迷失方向和定位。

沙漠中巨大的植物。（圖均為作者提供）
沙漠中巨大的植物。（圖均為作者提供）

大約一小時後，費蘭茨忽然站在離我不遠的沙包上，此時黃昏的落日不知何時被一片烏雲覆蓋，我們見狀趕緊往回撤。

下午6時多返回到旅館，一切依然如此寧靜，旅館小伙計給我準備了一壺茶。我坐在院子中和旅館的兩個小伙子聊天，如同沿途遇到的摩洛哥人，他們評判西方文明忙碌的生活節奏，沒有時間來享受生活，「你看我們想睡就睡，很多時間聊天、看沙漠、看星空」。在這種沙漠地區，許多東西都是免費的，他們生活簡單得沒有多少欲望；不過談了那麼多「美好」的悠閒生活後，他們又開始問費蘭茨如何移民到法國工作。他們對西方生活既敵視又嚮往，嚮往是因為看到西方人的富裕和享受生活的方式。

沙塵暴突來襲 震撼人心

說著說著，天空颳起一陣颶風，沙塵揚起幾十米高、如同一堵移動巨牆，豎立在我的面前，大家趕緊往房間裡跑，將門窗緊緊關上。只聽見門外狂風呼嘯聲越來越強，細沙如同潮水般慢慢從門縫、窗子的縫隙侵入房間，瞬間整個房間如同被歷史塵土封存十幾年的角落。

我想親目看看沙暴呼嘯，於是推門走出房間。我心目中浪漫、充滿魅力的沙漠露出大自然真實的另一面：眼前一片昏暗，風沙如妖人之手猛烈抽打我的臉和耳，沙粒直衝我的眼睛和嘴；整個院子在沙暴渾濁的世界中完全消失，幾分鐘時間就足以讓我感到大自然狂暴猙獰的一面。我彷彿將被沙漠妖魔給吞噬，趕緊逃回屋中。一、兩個小時後，沙塵暴慢慢平息，大自然再一次把沙漠歸還給深邃的寂靜。

晚上8時左右，院中點著昏暗的燈光，旅館小伙計給我們在院中擺置好餐桌，鋪上藍色的餐巾紙並點上小蠟燭。那晚的星空和月亮特別明亮和開闊，真是一個美好恬靜的沙漠星空之夜。

沙漠中的小鎮。（圖均為作者提供）
沙漠中的小鎮。（圖均為作者提供）

第二天早上醒來時，周遭環境的絕對安靜讓我覺得脫離了人間世界，起床後才發現我們的門都被沙給堵住了，沙漠好像要把我倆活埋封存在這裡。整個院子和小旅館的客廳被大約4釐米厚的沙層所覆蓋，幾個小伙子在使勁清掃院中或客廳地面上的沙層，他說：「從5月直至夏季，幾乎每天傍晚或夜間常起沙暴。」

早餐後去房間取行李時，做清潔的女工從我們房間裡掃出一大堆好似建築工地堆積的沙，也不知夜裡有多少億沙粒和我們同睡一床。

這就是沙漠的人生，每天早上他們要將沙從旅館中各個角落中掃出，每天晚上狂風又將沙粒成堆地吹入；日復一日年復一年，活著就是為了與沙漠做鬥爭，不休止的鬥爭又是為了在沙漠中求生存。看到他們這樣與沙漠對抗的人生，我油然而生一種悲傷。

不過我是從外人角度來看他們的人生，但想想，就像「莊子‧秋水」所說︰「子非魚，安知魚之樂？」這些在沙漠中成長的人，沙漠帶給他們愛、快樂、痛苦、幸福和艱辛，沙漠已是不可分割的人生部分。可能我認為打掃沙塵這件無聊而單調的事，在他們看來是人生中一種必然的過程和樂趣。

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