亞太裔傳統月最後一天…BTS訪白宮 與拜登對談

全球超高人氣的的韓國天團防彈少年團(BTS)31日受邀訪問白宮，與拜登總統歡慶亞太裔傳統月，討論反亞裔仇恨犯罪議題。但當天拜登並未出席，少年團成員在白宮簡報室說明反亞裔仇恨的重要。圖為金泰亨(左起)、 田柾國、朴智旻、金南俊、金碩珍、鄭號錫與閔玧其，在白宮亮相。(美聯社)

南韓7人男子偶像團體BTS 防彈少年團31日現身白宮 ，與拜登 總統討論亞洲包容性、代表性與多元性，以及反亞裔、仇恨犯罪和歧視等問題；BTS隊長金南俊(RM)表示，很榮幸獲邀討論這項重要議題，今日的參與也提醒他們身為藝人可以做些什麼。

31日是亞太裔傳統月最後一天，白宮上周宣布將邀請BTS與拜登會面後，31日不僅吸引大批媒體採訪，白宮外也有歌迷守候，南韓記者在白宮簡報室高喊「BTS加油」。

不過，拜登與BTS在橢圓辦公室的對話並未開放媒體採訪，白宮安排BTS「快閃」每日簡報會。

金南俊以英文致辭，其他成員以韓文輪流發言；朴智旻(Jimin)說，最近仇恨犯罪的增長(包含針對美國亞裔)令人震驚，希望藉此機會再次表達自己的立場，盼制止類似情況發生。

金泰亨(V)表示，希望今天的活動能朝彼此尊重和理解往前邁出一步；閔玧其(Suga)呼籲擁抱彼此的差異。

白宮外擠滿韓國天團防彈少年團的歌迷。(Getty Images)

短短5分鐘的亮相，吸引超過31萬人次觀看白宮直播畫面，隨著BTS離開簡報室，超過20萬人也結束觀看；緊隨在其後簡報的白宮國家經濟會議(NEC)主席狄斯(Brian Deese)自嘲：「我回家可以跟我的孩子說『今天是BTS為我開場。』」

BTS去年第三度受邀到聯合國總部，在聯大代表青年世代和未來世代發表演說；白宮不僅邀請BTS與拜登對談反歧視和仇恨犯罪議題，有線電視新聞網(CNN)報導，白宮官員表示，BTS為白宮社群平台拍攝影片。

拜登上任後以打擊仇恨犯罪為主要施政目標，不過去年全美反亞裔的仇恨犯罪數成長339個百分點，紐約、舊金山和洛杉磯等城市的仇亞犯罪案件紛創新高。

圖為朴智旻(左起)、金南俊、金碩珍及鄭號錫與白宮發言人尚皮耶(前)。(美聯社)

喬治亞州亞特蘭大市三家水療和按摩會館去年發生連續槍擊案造成8死悲劇，BTS透過聲明表達關切，並闡述自己被歧視的經歷，包含受到無緣無故的咒罵、因為外貌被嘲弄，甚至有人問他們為何亞洲人要說英語。