我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

對抗仇亞暴力 金山婆婆謝蕭珍 暖心捐款助受害者

編譯柯立偉郭宣含／綜合3日電
舊金山華裔婆婆謝蕭珍(Xiaozhen Xie)。（本報資料照片）
舊金山華裔婆婆謝蕭珍(Xiaozhen Xie)。（本報資料照片）

過去兩年以來，亞太裔族群因新冠疫情而飽受歧視，亞太裔社群因此團結起來，聯合其他領袖與業界採取行動，從地方募款、全國立法至推動學校制度變革，亞太裔致力提高發聲並打擊種族主義；全國廣播公司新聞網(NBC News)列舉全國亞太裔對抗仇恨與攻擊的百種方法。

在亞太裔各層級的努力中，去年3月18日在舊金山遭39歲白人男子詹金斯(Steven Jenkins)無故毆擊的華裔婦女謝蕭珍，事件後收到近100萬元捐款；根據募款網站，謝蕭珍將12萬元用於醫療費，剩餘款項將轉捐給非營利組織，以援助其他仇恨犯罪受害者。

就亞太裔因新冠疫情受影響的面向而言，拜登總統2021年推動通過的「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)，明定因疫情攻擊特定族群屬仇恨犯罪；紐約州也將發放1000萬元協助受疫情重大影響的亞太裔。

許多地方政府和機構也就種族歧視的歷史致歉；加州安提亞克(Antioch)是全美第一個因過去排華，而向華裔居民致歉的城市，聖荷西市(San Jose)、舊金山市也分別對19世紀摧毀中國城和私刑華人的歧視行動道歉。科羅拉多州丹佛市府甚至在上月15日，就一起發生於1880年導致當地唐人街被毀的排華暴動，向亞裔社群致歉。

另外，印第安納大學(Indiana University)也在時隔近70年後，首度對於二次大戰期間毫無理由拒絕所有日籍留學生入學申請一事道歉。

亞太裔為爭權益而反制的另一例，也包括亞裔組織與許多國會議員反對川普政府的「中國行動計畫」(China Initiative)，該行動旨在對抗中國經濟間諜，但許多亞裔學者因此面臨不實的間諜指控；數百名學者要求取消這項歧視行動。

種族歧視 疫情 亞裔

上一則

谷愛凌出席Met Gala 「黑皮裙」宣傳亞太裔傳統月

下一則

亞太裔女性薪酬僅白男75% 華裔女性罕見超越

延伸閱讀

病例再激增 這回恐嚴重打擊金山富裕社區

病例再激增 這回恐嚴重打擊金山富裕社區
金山檢察長博徹思母親過世 她曾犯搶案、獲釋後變教授

金山檢察長博徹思母親過世 她曾犯搶案、獲釋後變教授
金山入室竊案 幾乎全鎖定亞裔 28宗占了27宗

金山入室竊案 幾乎全鎖定亞裔 28宗占了27宗
金山學前幼教將加薪 最高3萬元

金山學前幼教將加薪 最高3萬元

熱門新聞

跨州長途的卡車司機十分緊缺。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

2022-04-28 09:20
圖為佛州邁阿密機場熙熙攘攘，多數旅客都不戴口罩。(Getty Images)

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

2022-04-27 09:16
羅希在協議離婚期間，為調劑心情，離開紐約旅行了一個月，圖為她在厄瓜多爾。(羅希提供)

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

2022-04-27 10:50
針對亞裔的種族歧視引起的暴力行為，讓不少華裔民眾壓力巨大。（記者和釗宇／攝影）

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

2022-04-29 12:50
在從夏威夷回到紐約的第一天，顏庭珊激動地在社交媒體上發布了這張自拍。(顏庭珊提供)

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

2022-04-29 09:18
樹新風所拍紐約法拉盛超市警察當場抓賊視頻。(取自樹新風視頻)

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

2022-04-30 15:02

超人氣

更多 >
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬
病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級

病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級
規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖

規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖
防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？