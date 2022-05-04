對抗仇亞暴力 金山婆婆謝蕭珍 暖心捐款助受害者

舊金山華裔婆婆謝蕭珍(Xiaozhen Xie)。（本報資料照片）

過去兩年以來，亞太裔族群因新冠疫情 而飽受歧視，亞太裔社群因此團結起來，聯合其他領袖與業界採取行動，從地方募款、全國立法至推動學校制度變革，亞太裔致力提高發聲並打擊種族主義；全國廣播公司新聞網(NBC News)列舉全國亞太裔對抗仇恨與攻擊的百種方法。

在亞太裔各層級的努力中，去年3月18日在舊金山遭39歲白人男子詹金斯(Steven Jenkins)無故毆擊的華裔婦女謝蕭珍，事件後收到近100萬元捐款；根據募款網站，謝蕭珍將12萬元用於醫療費，剩餘款項將轉捐給非營利組織，以援助其他仇恨犯罪受害者。

就亞太裔因新冠疫情受影響的面向而言，拜登總統2021年推動通過的「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)，明定因疫情攻擊特定族群屬仇恨犯罪；紐約州也將發放1000萬元協助受疫情重大影響的亞太裔。

許多地方政府和機構也就種族歧視 的歷史致歉；加州安提亞克(Antioch)是全美第一個因過去排華，而向華裔居民致歉的城市，聖荷西市(San Jose)、舊金山市也分別對19世紀摧毀中國城和私刑華人的歧視行動道歉。科羅拉多州丹佛市府甚至在上月15日，就一起發生於1880年導致當地唐人街被毀的排華暴動，向亞裔 社群致歉。

另外，印第安納大學(Indiana University)也在時隔近70年後，首度對於二次大戰期間毫無理由拒絕所有日籍留學生入學申請一事道歉。

亞太裔為爭權益而反制的另一例，也包括亞裔組織與許多國會議員反對川普政府的「中國行動計畫」(China Initiative)，該行動旨在對抗中國經濟間諜，但許多亞裔學者因此面臨不實的間諜指控；數百名學者要求取消這項歧視行動。