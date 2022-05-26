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「首位華裔女性」拜登提名潘愉 任DC巡迴上訴法院法官

編譯郭宣含／綜合25日電
華府特區聯邦地區法院華裔女法官潘愉，25日獲拜登總統提名出任華府特區聯邦巡迴上訴法院法官。(路透)
華府特區聯邦地區法院華裔女法官潘愉，25日獲拜登總統提名出任華府特區聯邦巡迴上訴法院法官。(路透)

拜登總統25日提名華盛頓特區聯邦地區法院華裔女法官潘愉(Florence Pan)，接任最高法院大法官凱坦吉．傑克森(Ketanji Brown Jackson)原先在華府特區聯邦巡迴上訴法院法官之位，這也是拜登第二次提名潘愉接替傑克森的遺缺。

潘愉2021年接任傑克森在華府特區聯邦地區法院的法官之位，當時傑克森成為上訴法院法官；現在傑克森成為聯邦最高法院大法官，潘愉則又獲提名接任傑克森留下的上訴法院法官空缺。

潘愉和傑克森獲得提名與升遷，一部分是因為拜登政府盼擴大女性和有色族裔在聯邦法院的代表。拜登提名的另一名上訴法院法官人選是南卡羅來納州聯邦地院法官柴爾茲(Michelle Childs)，她的提名聽證會已於4月舉行。

根據全國亞太律師協會(NAPABA)，潘愉是首位擔任上訴法院法官的華裔女性；NAPABA代理主席庫魯茲(A.B. Cruz III)在聲明中表示，潘愉擁有一流紀錄，是亞太裔美國社群中的領袖。

她，帶來迫切需要多元性

無投票權的華府特區聯邦眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)在聲明中指出，潘愉為聯邦上訴法院帶來迫切需要的多元性，尤其是在亞裔美國人頻遭攻擊的時刻。

潘愉最早在2016年獲前總統歐巴馬提名為聯邦法院法官，但遭參院共和黨人阻擋，他們拒絕為歐巴馬提名的人選舉辦聽證會。參院去年9月以68票比30票通過拜登政府的提名，使潘愉成為首位擔任華府特區聯邦地區法院法官的亞裔女性。

不過由於適逢疫情，潘愉20日才參加聯邦地區法官的就職典禮；華府特區聯邦地區法院法官霍維爾(Beryl Howell)在典禮中稱讚潘愉具職業道德與熱情，共和黨籍前司法部長穆卡西(Michael Mukasey)溫暖歡迎潘愉，她曾在紐約南區擔任過穆卡西的法官助理。

她，感謝來自台灣的父母

潘愉20日在典禮中感謝她的父母，他們從台灣來美國念研究所，並決定在美國將潘愉撫養長大。

拜登25日共提名三名女性擔任上訴法院法官，包括提名公訴律師瑞秋．布盧梅卡茨(Rachel Bloomekatz)擔任辛辛那提第六巡迴上訴法院法官，以及提名聯邦法院治安法官多莉絲．普賴爾(Doris Pryor)擔任芝加哥第七巡迴上訴法院法官。

提名 華府特區 拜登

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