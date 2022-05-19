參院通過成立亞太裔國家博物館

聯邦眾議員孟昭文。(取自孟昭文辦公室)

在5月亞太裔傳統文化月臨，由聯邦眾議員孟昭文起草的建立首個亞太裔國家博物館 的提案，繼上月在眾議院 過關後，19日也於參議院過關，待拜登總統簽字成法，該提案旨在弘揚與宣導亞裔美國人的歷史、文化及為國家所作出的貢獻。

這項名為「研究創建美國國家亞太歷史文化博物館委員會」(Commission to Study the Potential Creation of a National Museum of Asian Pacific American History and Culture Act)、編號H.R.3525的提案，建議創建一個由八位專家組成的委員會，研究如何設立、維護、資助並運營全國首個亞太裔國家博物館，以及博物館是否應屬華府國家博物館群的史密森學會(Smithsonian Institution)旗下，八位專家將由眾議院議長、眾議院少數黨領袖、參院 多數黨及少數黨領袖共同任命，調研時間約為18個月。

過去七年一直在推動這項提案的孟昭文19日發推文表示，很高興今天提案在參議院過關，要感謝國會參議員廣野慶子(Mazie Hirono)以及參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的支持。

她也說，美國建國以來，亞太裔族群對國家的發展和繁榮均做出巨大貢獻，但許多民眾對這些歷史並不知情，創建一個亞太裔國家博物館，能紀念並與後代分享這些故事，在她任議員期間，她有幸見證非洲裔歷史文化國家博物館落地，也與同僚一起，投票通過籌建拉丁裔國際博物館及美國女性歷史博物館的法案，現在是時候推動亞太裔族群的歷史文化，將這些故事和歷史也納入到國家敘事之中。