紐約皇后學院首位華人校長 吳華揚要用文字語言改變世界

紐約皇后學院歷史上第一位華人校長吳華揚。皇后學院提供

記者何卓賢/拍攝、剪輯

紐約市皇后區 ，常被稱為「世界的縮影」，處在皇后區法拉盛 (Flushing)以南的「皇后學院」(Queens College)，更像是「縮影中的縮影」，不同膚色、樣貌與背景的學生在錯落有致高廣寬闊的校園裡，用100多種語言談天交流。兩年前，這所學府迎來了新一任的校長吳華揚(Frank Wu)，他是律師、教授、作家，是第二代移民，也是皇后學院歷史上第一位華人校長。

在掌舵皇后學院以前，吳華揚曾在華盛頓地區的著名黑人大學霍華德大學(Howard University)任教10年，這所大學由南北戰爭中的聯邦將軍奧利佛·霍華建立，被譽為「非洲裔的哈佛大學」，非洲裔學生的比例超過71.3%。作為首位在該校任教的亞裔 且被非洲裔族群所簇擁，吳華揚說這份經歷顛覆了他的認知，「我所學到的比我教的還多」。

吳華揚的聲音渾厚，中氣足，節奏頓挫，聲調鏗鏘，這是積年累月的經驗，也是訓練的結果，但出人意料的是，誠如影片「國王的演講」(The King's Speech)，他小時候結巴，說話不利索，當時的治療方法便是練習演說，「結巴通常是一個伴隨終身的問題，我真是花了很大力氣把它克服」。

「很多年前，我就下決心，我會去做別人並不期望我去做的事情」，而一旦決定，他便卯足全力，用文字和語言改變世界。

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