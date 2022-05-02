華裔男孩陳子天 幸運簽約美足紐約紅牛隊

陳子天簽約紐約紅牛隊擔任守門員。(紐約紅牛隊提供)

3月3日，職業足球 大聯盟的紐約紅牛隊(New York Red Bulls)官宣了與備受在美華裔矚目的新生代球員陳子天(Derrek Chan)簽約，把今年23歲、大學畢業三個月不到的他推至眾所矚目的舞台。

時間回到1月15日，從小生活在加州橙縣(Orange County)陽光下的陳子天，還沒從戴維斯加州大學 (UC Davis)12月的畢業季中緩過神來，沒想到一通電話徹底改變了他的人生軌跡。「我記得很清楚，1月15日突然收到一通東岸的電話，紅牛隊問我要不要加入？我沒多想就Say Yes了。」於是，這位參加過16場比賽，成功撲救45次，帶領戴維斯加州大學實現四次封零的隊長，背起行囊前往紐約。

陳子天的父親任由兒子嘗試各種美國流行的運動。陳子天提供

「我從四歲開始踢球，祖籍香港的父親曾經也是亞洲的足球運動員，只不過移民美國後和來自台灣的母親轉戰了金融行業，所以對於我的運動愛好，父親是無限包容和支持的。」或許為了彌補自己年輕時未完成的夢想，陳子天的父親在活潑好動的兒子展現出運動天賦的時候並未多加阻攔，而是任其嘗試各種美國流行的運動，足球、籃球、棒球⋯⋯「在運動方面，我的父母完全是按照美國小孩的模式在培養。」

機遇總是青睞有準備的人。大三時陳子天已經成為了校隊的主力守門員，也結識了不少熱愛運動的朋友，和同隊的兩名隊友開始研究起手套生意，三人合夥成立了名為Glovus的手套公司，截至目前還在運營。

陳子天擔任隊長期間，曾帶領戴維斯加州大學實現四次封零。陳子天提供

身高190公分、各項運動優異、性格陽光開朗、美國土生土長⋯⋯幾項頗受主流社會認可的綜合因素，也沒能使長著亞洲臉的陳子天免於種族歧視的「魔爪」，「我知道現在仇亞犯罪新聞很多，但說實話，這種經歷從小到大伴隨著我。」陳子天回憶裡的自己，在高中之前都是非常放不開的，「學校裡會有同學欺負你，喊你是「中國佬」(Chink)，還有很多難聽的專門辱罵亞裔 的詞彙，讓我非常困擾。」

而陳子天也坦言，能夠坦然面對多民族文化社會的淺層衝突，和自己本身就樂觀陽光的個性分不開，「但因為感同身受，所以我更想鼓勵亞裔青少年，最重要的是相信自己，永遠抱有樂觀積極的心態，不要在意外界的是非和質疑，人生終歸要靠自己的信念走出來。」

記者何卓賢 / 拍攝、剪輯

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