封面故事／國會眾議員孟昭文 多管齊下消除歧視

孟昭文與日裔參議員廣野慶子聯合提出「新冠病毒仇恨犯罪法案」，要求司法部必須加速審理與疫情相關的仇恨犯罪案。(美聯社)

5月是一年一度的亞太裔傳統月(Asian Pacific American Heritage Month)，華裔國會眾議員孟昭文 表示，亞太裔傳統月對亞裔 社區非常重要，面對種族歧視 ，亞裔應該加強與其他少數族裔的合作，未來將努力推動亞裔歷史教育，讓主流社會更多了解亞裔對美國的貢獻。

2013年起擔任國會議員紐約州第6選區眾議員的孟昭文，是目前國會僅有的三位華裔眾議員之一，也是唯一來自東岸的華裔眾議員。她表示，亞太裔傳統月對美國多元的亞裔社區非常重要，「通常我們父母一輩可能很難理解亞太裔傳統月的意義，因為在他們的母國可能只有單一族裔，但是來到美國以後，亞太裔變得多元，讓各種不同的亞太裔文化交織在一起、大家攜手發出更大聲更有效的聲音十分重要。」

孟昭文表示，未來將努力推動亞裔歷史教育，讓主流社會更多了解亞裔對美國的貢獻。(記者和釗宇／攝影)

儘管慶祝亞太裔傳統月已有超過40年歷史，但新冠疫情以來，亞裔遭受的種族歧視和仇恨犯罪日趨嚴重；孟昭文表示，前總統川普使用「中國病毒」、「功夫病毒」等用語時，「我就感到非常緊張，我會批評所有說這種話的人，無論是民主黨還是共和黨，我們都知道這對我們社區非常有害；對亞裔的歧視並不是新鮮事，在川普之前就存在，但疫情之後歧視迅速加重，我們非常害怕；現在針對亞裔的仇恨和偏見仍然很多，有的人甚至都不敢離開家門。」

孟昭文督促聯邦政府全面落實新冠病毒仇恨犯罪法案。圖為她與國會亞太裔議員與拜登總統、賀錦麗副總統會面。(歐新社)

★提案執法 嚴打仇恨犯罪

孟昭文去年聯合日裔聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)提出「新冠病毒仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)，要求執法部門收集仇恨犯罪數據，司法部必須加速審理與疫情相關的仇恨犯罪案；她表示，這項法案的通過有助於解決仇恨犯罪問題，「就像治病一樣，我們必須先通過收集數據來了解問題的嚴重性，然後才能解決問題。」

她說，該法案對調查仇恨犯罪的執法有很有幫助，「仇恨犯罪案件中，很多時候警方查看現場後會說，沒有目擊證人、沒有證據，所以不算仇恨犯罪，但事實往往不是這樣；例如，之前一名女性在法拉盛一家麵包店前被推倒，一開始看起來就是普通案件，但皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)隨後調查了嫌犯的電郵和通話紀錄，發現大量種族歧視證據，這才是執法部門應該做的，讓人們對仇恨犯罪的調查抱有信心。」

作為國會僅有的三位華裔眾議員之一，孟昭文積極推動擺脫針對亞裔的歧視。(Getty Images)

孟昭文說，要擺脫針對亞裔的歧視，還需要向主流社會展現亞裔所取得的的成就，「現在我們已經開始讓總統重視亞裔社區，也有不少州議會和我合作，為當地亞裔社區提供資源，這是我們從所未見的；我們知道，亞裔在歷史教科書中篇幅不多，在預算案中也沒什麼地位，我們應該得到更多關注和資源。」

孟昭文呼籲亞裔下一代除了保證學業優異，還需要學習社交，更多地融入主流社會。(本報檔案照)

★美中緊張 不能傷害華裔

然而，不光是疫情，美中關係緊張同樣加劇了針對亞裔尤其是華裔的歧視；孟昭文指出，當領導討論國際問題時，談到華裔和亞裔時一定要小心，不能因為批評外國政府而傷及本國的華裔，「我們有理由感到恐懼，因為80年前，當珍珠港被襲擊兩個月後，總統就下令將日裔美國人關進集中營，我們必須確保這種事情不再發生，這是完全錯誤的。」

她表示，此前民主黨就再過會推動並最終讓拜登政府終止了所謂「中國行動計畫」(China Initiative)，「這種名稱本身就帶有歧視性，許多人遭到草率的調查，很多時候只是因為文字漏洞或者流程有誤，就當著親朋好友和同事面前被逮捕，政府這樣做事非常種族主義，我們很高興拜登政府終止了這一計畫。」

不過，如今美國認定中國為最大的戰略競爭對手，不光是共和黨，許多民主黨政客也開始通過抨擊中國來吸引選民；民主黨籍俄亥俄州聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)在推出的競選廣告中，指稱美國民眾失業都是「共產中國」搶工作害的，此舉遭到孟昭文強烈批評，要求萊恩撤廣告，因為廣告內容完全轉移焦點，沒有檢討美國企業對勞工不利的政策，反而在亞太裔民眾背上「畫標靶」。

孟昭文說：「通常我不會公開讓國會的同事難堪，但如果我的勸告不起作用，這樣做就是必要的。兩年前，共和黨眾議員麥卡錫(Kevin McCarthy)就發推特提到『中國病毒』，我在國會直接勸告他不要這樣做，這樣會傷害亞裔社區，他卻無視我，直接走開了，所以我別無選擇，只好公開抨擊他；至於萊恩，他是個好人，我不認為他是有意為此，但我希望及早警示他和其他同僚，不要再這樣做；現在萊恩已經和亞裔社區做了很好的溝通，希望他和未來的參選人吸取教訓，通過負責任的對話來改善我們國家，避免針對我們社區。」

同為民主黨人的前紐約市長白思豪推動取消特殊高中入學考試，孟昭文表示反對。(本報檔案照)

★選民不滿 民主黨應改進

「黨內有不同聲音很正常，雖然有的人聲量大，但並不代表主流，我們不應讓一、兩個人代表整個黨」，孟昭文說，「比如，當我批評川普或麥卡錫時，我也會盡量避免批評整個共和黨，因為許多共和黨人也不同意他們的說法；再比如，同樣都是民主黨人，前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)取消資優班、取消特殊高中入學考試(SHSAT)的政策我也不同意。」

「作為選民和社區成員，我們都需要一些時間去理解『選人不選黨』的概念，就是要去看參選人的政策是否對社區有利」，她說，「這時，和其他少數族裔的合作就變得很重要；要知道，在很多會議場合，我可能是唯一的亞裔，我要為社區發聲，其他人卻不支持我；但很多時候，我的非洲裔、西語裔同事就會為亞裔社區說話，因為他們知道我需要支援，非洲裔更理解被歧視的滋味，所以我們和猶太裔、非洲裔、穆斯林、西語裔才能合作通過新冠病毒仇恨犯罪法案；如果只依靠國會20多個亞裔眾議員，我們絕不可能通過這項法案。」

目前，民主黨的一些過於左傾的政策讓華裔社區感到不滿，讓一些選民心向共和黨。孟昭文承認，民主黨的確需要做得更好，需要和亞裔社區加強溝通；「例如在移民問題上，一些民主黨人只愛談論夢想生，但是移民還有許多其他議題，例如移民簽證排期太長的問題；如果你為自己的姊妹或兒女申請來美，不應該需要等待十多年，我認為民主黨還需要關注更多。」

孟昭文表示，並不擔心亞裔民眾被共和黨吸引，「共和黨總是擅長抗議，他們總愛談論人們有哪些不滿，但是他們卻不去討論他們為社區做了什麼；他們會在記者會上攪動風雲，但是他們有親自下社區看嗎？有派人去社區溝通、代表社區嗎？這些都應該仔細檢視。」

孟昭文認為，除了為夢想生爭取DACA權益，民主黨還需要關注更多移民議題。(Getty Images)

★加強教育 宣揚亞裔貢獻

至於未來的立法規畫，孟昭文說，她將繼續致力於減少亞裔所面臨的歧視，並提高亞裔社區的生活質量，並督促聯邦政府全面落實去年通過的新冠病毒仇恨犯罪法案，同時還應該加強對民眾的教育，亞裔不應該再被視為外人；「人們看到我，就會問我從哪裡來，怎麼會說英語，可我就是生在這裡的，你不會想到去問一個金髮白人為什麼會說英語吧？太多人認為亞裔永遠是外國人，即便已經移民美國數代的亞裔，仍然有人問你的從哪來。」

「我們需要加強對民眾的教育，這需要時間，我正在聯邦層面做這件事」，孟昭文說，「我們要在學校裡加強亞裔美國人歷史的教育，我上學的時候這部分內容就很少，例如排華法案、華人修築聯合太平洋鐵路、日裔集中營；因為我們缺乏亞裔歷史教育，許多人甚至認為我們就是上周剛下飛機來到美國，但其實我們已在美國生活上百年；我希望在我有生之年能夠設立亞裔歷史博物館，但對於未來幾代人，我希望華府能夠設立一個亞裔博物館，讓人們了解亞裔對美國的貢獻。」

她還表示，亞裔社區需要更多資金支持，「我們的社區組織需要更多資源，去年我們拿到了200多萬元，目前我仍在爭取2500萬元的撥款，但這些撥款應該成為固定項目，去資助心理健康服務、可負擔住房、老人健保等項目。」

對於亞裔的年輕一代，孟昭文希望年輕人保持積極的態度，「我小的時候，父母不怎麼說英語，所以在申請學校、找工作的時候也幫不到我們，所以我想說的是，在保證學校成績出色的同時，我們還必須去學習如何與人社交；例如，你和老闆同在一個電梯，不要總是保持沉默，而是應該積極聊天；很多時候，華裔學生都很安靜，當我問到有什麼問題是，他們都不舉手；我就說，你們都應該準備一個問題，我不管問題有多簡單，如果你覺得害羞，就應該提前做功課準備，不要錯過機會。」