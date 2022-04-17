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娛樂／華裔視角寫「青春養成記」熊抱不完美的自己

文／陳韻涵 
華裔動畫師石之予執導的最新力作「青春養成記」，找來亞裔美籍少女姜晉安、亞裔影后吳珊卓獻聲。（取材自豆瓣電影）
華裔動畫師石之予執導的最新力作「青春養成記」，找來亞裔美籍少女姜晉安、亞裔影后吳珊卓獻聲。（取材自豆瓣電影）

華裔動畫師石之予（Domee Shi）執導的皮克斯動畫長片最新力作「青春養成記」（Turning Red）在迪士尼串流平台Disney+播出，不僅由台灣與新加坡混血的亞裔美籍少女姜晉安（Rosalie Chiang）為女主角李美玲（Meilin "Mei" Lee）配音，更聘請到金球獎亞裔視后吳珊卓（Sandra Oh）為女主角的母親李明（Ming Lee）獻聲。

設定／少女會變紅貓熊

石之予2018年執導的皮克斯（Pixar）動畫短片「包子」（Bao）透過可愛的肉包子小寶寶，詮釋一段華裔移民的親子關係，劇情簡短卻一針見血，賺人熱淚；「包子」2019年不負眾望，榮獲奧斯卡最佳動畫短片。

石之予執導編劇的全新力作「青春養成記」講述一名13歲的初中女生李美玲某天晚上夢到自己變成一隻「紅貓熊」（red panda，又稱小貓熊），孰料隔天睡醒，刷牙照鏡子時，她真的變身為一隻巨大壯碩的紅貓熊。

「青春養成記」講述一名國中少女刷牙照鏡子時，變身為一隻巨大壯碩的紅貓熊。（取材自...
「青春養成記」講述一名國中少女刷牙照鏡子時，變身為一隻巨大壯碩的紅貓熊。（取材自IMDb）

李美玲放聲尖叫，她的雙親這才告訴她，原來家族與紅貓熊有極深的淵源，且會影響家族的女性成員。小名「美美」的李美玲後來發現，唯有她情緒劇烈波動時，才會瞬間變身為力大無窮的紅貓熊。

隱喻／講述青春期變化

「青春養成記」是皮克斯第一部獨自由一名女性擔綱執導的動畫電影，片中多次運用隱喻的方式，講述青春期少女在社交及身體方面的變化與掙扎，包括情竇初開，以及月經來潮等。

部分保守派人士及家長團體在社群媒體上撻伐「青春養成記」不適合動畫預設寧齡層的稚齡觀眾。　

片中多次運用隱喻的方式，講述青春期少女在社交及身體方面的變化與掙扎。（取材自IM...
片中多次運用隱喻的方式，講述青春期少女在社交及身體方面的變化與掙扎。（取材自IMDb）

「青春養成記」中的一段畫面顯示，美美的母親李明在廁所聽到一陣騷動，便問美美：「大紅牡丹來了嗎？」

後來，李明拿了衛生棉、熱水壺和止痛藥給美美，並說道：「她是個女人了，她的身體正開始出現變化了。」

一名推特網友寫道，「真的不應該讓小孩子看這部電影，老實說，這真的兒童不宜。」

另一名推特網友寫道，「無聊、討人厭的角色，不有趣，不是給5、6歲孩子看的動畫，沒聽到他們在觀影期間笑過，青少年劇情過頭了，真慶幸沒花錢上電影院看。」

另一人附和說：「我們樂於支持亞裔角色或故事的電影，但這部片的青少女對男子團體癡迷，大多數內容不適合兒童觀賞。」

一些網友認為，「青春養成記」的劇情對兒童不宜。（取材自IMDb）
一些網友認為，「青春養成記」的劇情對兒童不宜。（取材自IMDb）

話題／討論月經不禁忌

然而，另一派支持者認為，唯有公開討論並擴大音量，當青少女真正遇到身心變化的情況時，才能夠坦然且勇敢面對，而不是害怕逃避，甚至產生自我否定的負面情緒。

「青春養成記」的粉絲認為，月事相關劇情講述「全世界50%人口所經歷的事情」。

一名推特使用者寫道：「勇敢行徑總是會嚇壞部分人，討論月經的音量越大，青少女來月經時才不會害怕。」

另有人說：「拜託，我們身處2022年，還有人認為討論月經是兒童不宜，真是令人跌破眼鏡。」

在電影院買票進場觀看「青春養成記」的一名觀眾說：「我知道部分影評對劇情的撻伐，但這部動畫絕對是100%男孩、女孩適宜。這種基本生理情況影響全球近50%的人，早在9歲就來初經也見怪不怪，且不再是禁忌了。成年人對此『過敏』，真是夠了。」

劇中主角「美美」發現，當她情緒劇烈波動時會瞬間變身為力大無窮的紅貓熊。（取材自I...
劇中主角「美美」發現，當她情緒劇烈波動時會瞬間變身為力大無窮的紅貓熊。（取材自IMDb）

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