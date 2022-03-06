生活／砍伐後院百年松樹

小夥子從下面的樹椏鋸起，在鋸之前先用繩子繫住，再用砍樹的鏈鋸把樹椏鋸斷。（作者提供）

離我家後牆一丈之遙的後院草地上，有一棵高聳入雲的大松樹，樹幹底部直徑有一米半，整棵樹向房子傾斜，枝葉茂盛。一遇大風，樹頂端像一把綠色的大傘在空中瘋狂地搖擺，主幹也在風中顫抖著，令人膽戰心驚。我們這一帶房子是在一個小山上，地勢高、松樹多，常有被大風吹倒的，後院這棵樹也不例外。

動念十餘年 終付諸行動

早在十幾年前就決定把這棵樹砍掉，因為砍伐時樹枝很可能掉到右鄰的院子，徵求了鄰居同意之後，問了幾家小建築公司，最少要900美元，而且只包砍樹，鋸成短節的樹幹和樹枝都要自己處理。這個價格是便宜的，如果請大公司的話，不加上500美元是不幹的。於是就同意一家小公司來砍樹，經過討價還價，800美元成交。

那天早上公司派來了兩個年輕人來幹活，一人把梯子靠上之後，套上腳扣，腰束安全帶，掛著電動鋸，爬上梯子之後，再爬上樹幹數尺，才夠得上最下面的樹椏。他開始鋸樹椏，被鋸斷的樹椏很快掉下來，有一根還戳傷了陽臺頂棚，出現幾尺裂痕。正想等完工後再向他理論，不料鋸聲忽然停了。

怎麽回事？原來是鋸子的某個零件掉了下來，在地上的另一個工人馬上在樹下到處找，找不到，樹上的工人也下來找，還是找不到，只能停工了。

很難想像他們是幹這行的，怎麽一個零件掉了就不能換一個？看來小公司不靠譜，本來就對小公司施工有疑問，這下可好了，不僅屋頂受傷，樹也砍不成。看他們白幹了大半天很辛苦，屋頂也不要讓他們賠了，拿50美元給他們，不必再來了。兩個人無話可說，垂頭喪氣走了。

過後的一些年，對這樹是否要砍反而動搖了。因為這裡房前屋後的大松樹太多了，砍樹的還是少數，不過太太很不喜歡這棵樹，一年到頭都有很多松果和枝葉掉下，清理很費心。決定還是要砍掉，但砍樹的手續越來越麻煩，這事就擱下了。倒是常有砍樹公司上門，建議修減樹椏，否則會有倒下的危險。我同意了，結果索價800美元，和以前砍樹一樣貴，我不幹，這事又擱下了。

一波三折 找到合適公司

直到2020年9月，有鄰居在砍樹，介紹一家私人公司，1900美元樹枝樹葉拖走、樹幹鋸短自己處理。由於疫情 期間，有感染風險，但是在室外比較安全，沒有什麽顧慮。在網路上查閱了資料，這個價格不貴，於是就同意了。

9月9日那天，這個公司派三個人來砍樹，他們沒有用梯子爬上去，而是用一根五、六尺長的裝置，向樹頂發射一個繫著尼龍繩的箭頭，第一次發射失敗，直到第三次才成功。箭頭越過樹頂的樹椏，帶著尼龍繩掉落到另一方地面，尼龍繩就卡在樹頂了。

接著把尼龍繩的一端在樹幹束緊，一個白人小夥子用尼龍繩的另一端做登高的繩梯，套上腳扣，腰束安全帶，掛著電動鋸，手攀住這條繩子就爬上去了。看到很多的砍樹公司，砍掉路邊一兩丈高的樹椏，都是人在吊車上操作，非常安全。而要徒手爬上高聳入雲的大樹，這需要多麽大的勇氣和耐力啊。

專業施工 安全面面俱到

小夥子從下面的樹椏鋸起，在鋸之前，他用繩子繫住近身的樹椏，再用砍樹的鏈鋸把樹椏鋸斷，樹椏就不會掉到地上，而是尾朝下之後被繩子拖住慢慢下降，下面的工人就把繩子解開。

小夥子用尼龍繩做登高繩梯，套上腳扣，腰束安全帶，掛著電動鋸，手攀住這條繩子就爬上樹幹。（圖皆由作者提供）

這樣鋸樹椏不會砸到屋頂，完全是專業的操作，而上次小公司的工人砍樹椏，就是沒有繫繩子，所以樹椏直接砸在屋頂上，好在他們中途而廢，不然的話，不知還會發生什麽危險？

這個小夥子從下到上把樹椏全部砍斷，就剩下光禿禿的樹幹，看起來實在太長了。

松樹枝椏全部砍斷，剩下光禿禿的樹幹，看起來實在太長了。（作者提供）

他下來休息一下，再抓著繩子直接爬到樹上，這是更加艱難的攀登，要手抓繩子爬上高聳入雲的樹梢，比起任何體力活動都艱難，我看特種兵也不一定能爬到上面，這需要多麽深厚的功力啊？不禁對他肅然起敬。

他终於攀上去了，把最上面大約一丈長的樹幹切掉，樹幹倒下，接著一節節樹幹從上往下被他幹掉，直到把樹全部鋸掉，只剩下一個樹頭的横切面，像一面變形的圓木桌的桌面。

在小夥子爬上樹的時候，下面的兩人不斷地把樹枝拖到路邊的木頭粉碎機，裝了滿滿一車的木屑，最後三人把樹幹切成60公分的短節檔，剩下的事情就我們自己做了。

鋸下的樹枝送進路邊的木頭粉碎機，裝了滿滿一車木屑。（作者提供）

根據他們的測量，這棵樹齡110年左右，高140多英尺、14層樓高，完全超越我的估计。最欽佩的是那位徒手攀上樹的白人小夥子，没有任何防護架，卻敢在140多英尺的高空作業，簡直就是個英雄，讓人刮目相看。

劈木送親友 省下500元

留在後院的松樹節幹，最大的直徑有一米半，我們把錐子打進木頭横切面上，再用鐵錘砸錐子，木頭就出現裂縫，在裂縫上再釘上另一把錐子，再砸，一次一次砸，最後木頭就裂開了。

把錐子打進木頭横切面上，再用鐵錘砸錐子，木頭就出現裂縫，在裂縫上再釘上另一把錐子，再砸，木頭就裂開了。（作者提供） 留在後院的松樹節幹，最大的直徑有一米半。（作者提供）

花一多月的時間才把所有的木頭都劈開，堆積的木塊成山，就送给朋友，朋友拉了十幾皮卡，到現在還有不少。

這樹是雪松，在壁爐燒油煙太大，送人容易，要賣的話恐就没人買。如果這些木頭不劈開，請人搬走的話，要花500美元。錢是小事，疫情期間在家没事幹，就劈木頭，消耗卡路里；除了常被有節眼的木頭震得腰痠背痛，當最後排除萬難，把它們全部消滅光時，還是非常有成就感。