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失智會傳染? 調查台灣100萬已婚者 發現了

編譯組／綜合報導
一項最新的研究調查了台灣近100萬已婚人士，發現其中一方患上失智症，另一方患上失...
一項最新的研究調查了台灣近100萬已婚人士，發現其中一方患上失智症，另一方患上失智症的機會，比雙方都沒有失智症的夫婦來得更高；示意圖，非當事人。（取材自Unsplash／JUNHØ）

AI摘要

文章摘要整理：

研究發現，台灣近100萬已婚人士中，若配偶罹患失智症，另一半風險明顯上升；研究者認為，長期共同生活、相似背景與照顧壓力都是可能原因。

配偶的失智症會傳染嗎？一項於20日發表、調查了台灣近100萬已婚人士的最新研究顯示，在已婚夫婦中，其中一方患上失智症，另一方患上失智症的機會，比雙方都沒有失智症的夫婦來得更高。

加州郵報報導，過去有研究表明，婚姻有助於在多方面維持健康，例如患有心臟病的已婚人士，發生心臟病發作或死於心血管疾病的風險較低，肥胖風險也較低，而且更長壽。

但實際情況卻卻顯複雜。上述最新研究指出，夫婦中若其中一方患上失智症，女方同患失智症的風險顯著增加74%，男方增加69%。

這項研究於去年進行，顯示喪偶、離婚或從未結婚的人患失智症的風險，低於已婚人士。當中的可能原因是，人們在伴侶去世或離婚後，建立起自己的社交網絡，未結婚的人就有更多時間和精力這樣做。

但婚姻本該讓人感受愛與支持，並有更多生活樂趣，何解會損害大腦健康？研究人員試圖提出理論，解釋為何配偶患有失智症，另一方患此病的風險增加。

研究人員認為可能與多種因素有關，包括在失智症出現之前很久一段時間，這些因素已經發揮作用。首先，擇偶通常是找相類似背景的人，人們傾向選擇教育程度、社會經濟地位和健康習慣相似的伴侶。更高教育程度、更高收入、健康的飲食和規律的運動，都能降低或延緩失智症的發生，而這些都是影響晚年失智症的早期生活因素。

另外，共同生活是重要因素。夫妻會一起養成一些習慣，例如飲食、運動和社會經濟狀況，這些習慣可能持續多年，然後影響認知老化。正是由於雙方終生生活在相同的狀況中，若一方罹患失智症，配偶也可能同患此症。

但研究人員對這個解釋亦有質疑，因為夫妻一方患有癡呆症，配偶也同患此症的現象，存在於各類背景的群體中，包括最富有、最健康、受教育程度最高的人群。

最後，研究人員指向照顧負荷的因素，即當一方患有失智症時，另一方需要照顧對方。多達三分一的照顧者健康狀況不佳，他們往往沒有報酬，獲得的支援也少，而需要應對憂鬱、壓力、持續的挫折感、憤怒和內疚等的高風險，這可能導致藥物和酒精依賴。這一切都增加罹患失智症的風險。

研究還顯示，在沒有子女的配偶中，女性與男性之間存在細微差異，當沒有子女協助時，負擔往往落在妻子身上。

精華 FAQ

  • 研究指出，在已婚夫婦中，只要其中一方罹患失智症，另一方日後罹患失智症的機率就會明顯升高，顯示配偶失智與另一半風險存在關聯。

  • 根據研究結果，當配偶失智時，女性同樣罹患失智症的風險增加74%，男性則增加69%，顯示兩性都會受到明顯影響。

  • 研究者推測，原因可能包括夫妻教育、收入與生活習慣相近，共同累積影響認知健康；此外，照顧失智配偶所帶來的壓力、憂鬱與健康惡化，也可能提高風險。

心臟病 失智症

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