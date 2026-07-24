美國會眾議員提「安靜天空法案」 機上擬禁打手機

隨著機上Wi-Fi服務日益普及，美國國會再次將「機上手機通話」問題搬上檯面；示意圖。（取材自pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 美國國會再推「安靜天空法案」，要求FAA在180天內完成禁飛行途中手機與視訊通話規定，盼降低干擾並減少機上衝突。

打電話與在飛機上抽菸，未來可能有一項共同點：都將成為法律禁止的行為。隨著機上Wi-Fi服務日益普及，美國國會再次將「機上手機通話」問題搬上檯面。美國眾議院議員上月提出「安靜天空法案（Quiet Skies Act）」，要求聯邦航空總署（FAA）在180天內完成禁止飛行途中手機及視訊通話的相關規定。

前維珍航空（Virgin Atlantic）空服員兼客艙服務主管Ally Murphy表示，飛機本身就是一個極為特殊的環境，「我們被塞進一個金屬罐，在3萬8000英尺高空飛行，這並不是一個正常的生活環境。」她指出，如果乘客與身旁的人肩並肩坐著，卻必須大聲講電話，很容易嚴重干擾周圍其他旅客。

事實上，美國國會早在2018年就曾投票要求FAA禁止機上手機通話，但當時並未設定具體期限，因此相關禁令至今仍未正式實施。此次提出的「安靜天空法案」，由民主黨眾議員 Greg Stanton、Hillary Scholten，以及共和黨眾議員Rick Crawford和Rob Bresnahan共同提出。

目前，聯合航空 、美國航空及西南航空 均禁止旅客在飛行途中進行手機通話。不過，航空業的相關政策並不完全一致。英國航空今年稍早表示，配備Starlink Wi-Fi的航班，將允許旅客進行語音及視訊通話；維珍航空也允許部分配備Starlink的航班使用手機通話，但要求旅客盡量縮短通話時間，且禁止視訊。

前空服員兼旅遊業專家Bobby Laurie指出，航空公司的不一致甚至模糊規定，可能讓旅客感到困惑，也增加空服員執行政策的難度。

他表示，當航空公司要求旅客「互相體諒」時，每個人對「體諒」的定義都不一樣，空服員可能因此必須自行判斷什麼程度的通話，算是擾人行為，進一步增加乘客與機組人員發生衝突的風險。他認為，全面禁止機上手機通話，反而能讓空服員更容易執行規定，避免不必要的乘客衝突。

代表航空乘客權益的非營利組織FlyerRights主席Paul Hudson支持禁令，但認為可提供例外安排，例如在飛機上設置電話亭，或畫定特定區域供旅客通話，甚至由航空公司採取額外收費方式。