我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

美國會眾議員提「安靜天空法案」 機上擬禁打手機

記者謝雨珊／綜合報導
隨著機上Wi-Fi服務日益普及，美國國會再次將「機上手機通話」問題搬上檯面；示意...
隨著機上Wi-Fi服務日益普及，美國國會再次將「機上手機通話」問題搬上檯面；示意圖。（取材自pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

美國國會再推「安靜天空法案」，要求FAA在180天內完成禁飛行途中手機與視訊通話規定，盼降低干擾並減少機上衝突。

打電話與在飛機上抽菸，未來可能有一項共同點：都將成為法律禁止的行為。隨著機上Wi-Fi服務日益普及，美國國會再次將「機上手機通話」問題搬上檯面。美國眾議院議員上月提出「安靜天空法案（Quiet Skies Act）」，要求聯邦航空總署（FAA）在180天內完成禁止飛行途中手機及視訊通話的相關規定。

前維珍航空（Virgin Atlantic）空服員兼客艙服務主管Ally Murphy表示，飛機本身就是一個極為特殊的環境，「我們被塞進一個金屬罐，在3萬8000英尺高空飛行，這並不是一個正常的生活環境。」她指出，如果乘客與身旁的人肩並肩坐著，卻必須大聲講電話，很容易嚴重干擾周圍其他旅客。

事實上，美國國會早在2018年就曾投票要求FAA禁止機上手機通話，但當時並未設定具體期限，因此相關禁令至今仍未正式實施。此次提出的「安靜天空法案」，由民主黨眾議員Greg Stanton、Hillary Scholten，以及共和黨眾議員Rick Crawford和Rob Bresnahan共同提出。

目前，聯合航空、美國航空及西南航空均禁止旅客在飛行途中進行手機通話。不過，航空業的相關政策並不完全一致。英國航空今年稍早表示，配備Starlink Wi-Fi的航班，將允許旅客進行語音及視訊通話；維珍航空也允許部分配備Starlink的航班使用手機通話，但要求旅客盡量縮短通話時間，且禁止視訊。

前空服員兼旅遊業專家Bobby Laurie指出，航空公司的不一致甚至模糊規定，可能讓旅客感到困惑，也增加空服員執行政策的難度。

他表示，當航空公司要求旅客「互相體諒」時，每個人對「體諒」的定義都不一樣，空服員可能因此必須自行判斷什麼程度的通話，算是擾人行為，進一步增加乘客與機組人員發生衝突的風險。他認為，全面禁止機上手機通話，反而能讓空服員更容易執行規定，避免不必要的乘客衝突。

代表航空乘客權益的非營利組織FlyerRights主席Paul Hudson支持禁令，但認為可提供例外安排，例如在飛機上設置電話亭，或畫定特定區域供旅客通話，甚至由航空公司採取額外收費方式。

精華 FAQ

  • 該法案要求FAA在180天內完成相關規定，禁止旅客在飛行途中使用手機與進行視訊通話，目的是維持客艙安靜並降低對其他乘客的干擾。

  • 支持者認為，機艙空間狹小且環境特殊，乘客大聲通話容易影響周圍旅客；若規定不一致，空服員也更難判斷與執行，容易引發衝突。

  • 聯合航空、美國航空及西南航空已禁止機上手機通話，但英國航空與部分維珍航空配備Starlink的航班，則允許一定程度的語音或視訊通話。

眾議員 西南航空 聯合航空

上一則

遏止街頭賣淫 波莫那市修法明列禁止露出身體部位

下一則

亞馬遜Prime會員最高51元和解退款 27日申請截止

延伸閱讀

飛行途中用充氣腳墊 華航長榮有條件允許

飛行途中用充氣腳墊 華航長榮有條件允許
超音速禁令鬆綁 洛杉磯飛紐約 有望縮至3小時

超音速禁令鬆綁 洛杉磯飛紐約 有望縮至3小時
飛機餐沒吃到肉 男2年狂告航空公司27次 法院認定「惡意控告人」

飛機餐沒吃到肉 男2年狂告航空公司27次 法院認定「惡意控告人」
華人飛行神器達美航空禁用 上海飛洛杉磯三度被示警

華人飛行神器達美航空禁用 上海飛洛杉磯三度被示警
聽不到也能開飛機？全球首位亞裔聽障女飛行員：AI字幕改變航空未來

聽不到也能開飛機？全球首位亞裔聽障女飛行員：AI字幕改變航空未來
亞裔首位聽障女飛行員 訪台分享努力歷程 盼AI改變航空未來

亞裔首位聽障女飛行員 訪台分享努力歷程 盼AI改變航空未來

熱門新聞

各大航空陸續禁止使用飛行神器充氣腳墊。（記者張宏／攝影）

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

2026-07-18 21:18
好市多最適合華人高溫烹飪的食用油終於迎來降價。（記者王若然／攝影）

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

2026-07-20 22:43
在「人工智慧新浪潮」論壇中，律師韓正豫分享2026年美國人工智慧監管現況，以及企業應注意的法規發展。（記者子為/攝影）

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

2026-07-19 19:58
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴