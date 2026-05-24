營養師：選對麵包 可控血糖、體重

營養專家表示，健康的麵包種類包括：100%全麥麵包、發芽穀物麵包、酸種麵包、燕麥麵包、黑麥麵包。（示意圖，取自Pexels）

現代膳食中的「麵包」可以包含很多含義，有的稱之為增糖劑，讓血糖 忽上忽下；有的則是豐盛營養和膳食纖維的來源；有的更可以增加飽腹感，控制血糖，是減肥利器。哪種麵包是最健康？根據每日郵報報導，健康麵包可選100%全麥麵包、發芽穀物麵包、酸種麵包、燕麥麵包、黑麥麵包。

註冊營養師Morganne告訴每日郵報，100%全麥麵包是很好選擇，因其含有大量膳食纖維。全麥麵包留有穀粒中全面的營養，包括麩皮、胚芽和胚乳。其中麩皮帶來大量纖維，有助消化和腸道健康，讓人有較長時間的飽腹感。而胚芽則含有多種維生素、健康脂肪以及抗氧化劑。相比之下，精緻麵粉做出的麵包，大多數為澱粉和較少的營養元素。不過Morganne提醒，在選購全麥麵時，要小心有些商家標註為全麥麵包，但配料中大多數是精小麥粉，僅放入少量全麥。

另外一種健康的麵包，為發芽穀類麵包。這類麵包原來是發了芽的全麥，將澱粉和蛋白質分解成讓人體更易吸收的成分。這種麵包富含纖維、蛋白質、關鍵營養元素並且易消化。僅一片麵包就有5克蛋白質和相同數量的纖維，讓人可以長時間飽腹，減少對碳水的慾望。這種麵包還對血糖很「友好」。

酸種麵包近幾年在網路上大熱，也並不完全無道理。這種麵包通過傳統發酵方式，經過數小時甚至幾天時間發酵，產生益生菌，並且減少大量麩質（gluton），適合有腸胃疾病的人食用。酸種麵包大量減少植酸，該物質會阻止人體吸收麵包中的礦物質，包括鐵、鋅、鎂。酸種麵包的升糖指數比較低，也有助腸道健康。營養專家提醒，在選購時要挑選真正的傳統發酵麵包，有的商家用快速發酵方式，添加酸味劑，冒充真正的酸種麵包。

燕麥、黑麥（rye）麵包也屬健康品種。燕麥麵包最獨特的優勢是含有可溶性纖維，通過在腸道形成一種膠裝物質，減少壞的膽固醇。燕麥麵包中的Beta-glucan（β-葡聚醣）代謝緩慢，可達到控血糖作用。此外，燕麥麵包對心血管良好，可降低血壓和炎症。質地較厚重的黑麥麵包則是減肥利器。它可以延緩胃排空，減少血糖波動，提升飽足感，有助體重控制。專家建議選擇全黑麥麵包，避免僅加入一小部分黑麥，但其實以白麵粉為主的麵包。