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莓果般香甜 好市多紅心奇異果限時上市

記者邵敏／洛杉磯報導
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紅心奇異果有特別的莓果口味。（記者邵敏／攝影）
紅心奇異果有特別的莓果口味。（記者邵敏／攝影）

南加好市多（Costco）門店水果區，近期推出「紅心奇異果」，以鮮紅色果心、莓果般甜味與高顏值外觀吸引不少消費者。華人嘗試後大讚，「太好吃了，一個接一個停不下來。」不過，消費者也指出，價格比普通奇異果貴，個頭過於迷你。

好市多的這款紅寶石奇異果（Ruby Red Kiwi）來自紐西蘭品牌Zespri，2磅裝售價12.99美元，一盒十幾個，平均每個奇異果約1美元左右，價格高於一般奇異果。

華人Emma日前逛店看到時非常新奇，從外表看，這款奇異果除了個頭較小，與普通奇異果並無兩樣，但切開後呈現鮮紅色果心，黃紅相間，「看著就很有食慾。」Emma品嘗後表示，這款紅心奇異果比傳統的綠奇異果甜，而且有種特別的莓果口味，「覺得像是在吃奇異果和紅莓、草莓的混合版，非常奇特。」

事實上，這款奇異果的外包裝就顯示「天然莓果甜味」（Naturally Berry Sweet）字樣。有消費者指出，口味接近莓果與熱帶水果的混合口感，一名網友在Instagram試吃影片中表示，有點像草莓加奇異果，也有人形容是「草莓檸檬水風味」；有網友在Reddit上分享，「它比一般綠奇異果甜，而且外皮沒那麼毛」，另有人認為，「雖然不如黃金奇異果甜，但味道更有層次感。」

據介紹，這款奇異果是Zespri公司與紐西蘭植物與食品研究機構合作培育的新品種，經多年育種後推出市場。Zespri強調這是一款春季限量水果，北美供應時間通常只有4月至5月，好市多的外包裝上也特別標明：限時提供（Limited time only），因供應期短，不一定每家門店都能買到。

好市多紅心奇異果上市後，引發熱評。美食網站Allrecipes報導指出，紅寶石奇異果並非首次上市，屬於重新回歸市場。文章指出，即使平常不愛吃奇異果的人，也可能接受紅寶石的風味，「這是每年都令人期待的水果之一。」

這款水果除直接吃，也很適合做水果拼盤、優格碗與甜點裝飾，「切開後紅色果心非常漂亮，擺盤特別吸睛。」也有人搭配藍莓、草莓與葡萄一起做水果沙拉，「顏色好看，小朋友更願意吃水果。」有消費者提醒，紅寶石奇異果熟得很快，若放至完全變軟，甜味雖更明顯，但影響口感，建議稍微有彈性時食用最佳。

紅寶石奇異果來自紐西蘭品牌Zespri，兩磅裝售價12.99美元。（記者邵敏／攝...
紅寶石奇異果來自紐西蘭品牌Zespri，兩磅裝售價12.99美元。（記者邵敏／攝影）

好市多近期推出一款「紅心奇異果」，吸引消費者。（記者邵敏／攝影）
好市多近期推出一款「紅心奇異果」，吸引消費者。（記者邵敏／攝影）

奇異果 好市多 華人

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