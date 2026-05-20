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排便順暢法則：如廁時勿久刷TikTok

編譯組／綜合報導
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要排便順暢及防治痔瘡疾病，首要多吃富含膳食纖維的食物，另外是注意排便習慣，不強行...
要排便順暢及防治痔瘡疾病，首要多吃富含膳食纖維的食物，另外是注意排便習慣，不強行迫便，也不長時間坐馬桶刷TikTok。（示意圖，Unsplash／Sasun Bughdaryan）

排便是自然的生理運作，但不是人人順暢。美國胃腸病學會29日發布了關於如何防治痔瘡及改善腸道蠕動以提升排便順暢的指南，當中兩個習慣可以令上廁所的旅程變得舒暢。

紐約郵報引述美國胃腸病學會的數據指出，痔瘡是一種常見疾病，影響著大約一半的50歲以上的美國成年人，而這疾病與排便十分相關。該學會建議，健康排便首推改變飲食習慣，一個行之有效的良好排便祕訣是增加日常飲食中的膳食纖維攝取量。

膳食纖維被譽為「腸道健康的無名英雄」，來自全天然食物，能夠軟化並增加糞便體積，從而幫助腸道的規律蠕動。

然而，大多數人每天攝取的膳食纖維量，僅為健康組織建議量的一半，尤其是採取生酮飲食的人。生酮飲食越來越流行，但卻限制了高纖維食物（如全穀物和紅薯）的攝取。

增加膳食纖維的攝取量十分重要的原因，還由於它屬於主要營養素，可助降低心血管疾病、糖尿病和癌症的風險。

除了在膳食中添加富含纖維的食物如豆類、綠葉蔬菜和奇亞籽之外，服用纖維補充劑也能起到協助排便的作用。

第二個改善排便的方法則與如廁習慣有關，當中包括不要用力排便，這會弊多於利。

強行迫出糞便會導致肛裂，即皮膚出現疼痛的爆裂；亦會引致直腸和肛門內的靜脈腫脹、擴張和脆弱，引發痔瘡疾病。

此外，長時間刷TikTok也會加重便祕，因為長時間坐在廁盆會導致血液積聚在肛門下方，增加肛門和直腸組織的壓力。

美國胃腸病學會亦不建議使用常見的痔瘡療法，例如坐浴或使用非處方外用藥。該學會表示，目前尚無充分證據顯示這些藥物能夠治療根本病因。同時，學會認為外用類固醇的使用時間不應超過兩周，以免面臨皮膚變薄或皮膚受刺激的風險。

癌症 心血管疾病

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