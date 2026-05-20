Trader Joe's甜酸軟糖含膳食纖維 具輕瀉作用

這款Trader Joe's新出軟糖每包8粒裝，共含14克膳食纖維，吃了讓人輕瀉。（Trader Joe's官網）

若遇到便祕 問題，現在可不需要西梅汁了，Trader Joe's一款新出的甜酸毛毛蟲形狀軟糖，堪能充當「通便劑」，不知情的顧客光顧享用後，會有意想不到的代價。

紐約郵報報導，深受歡迎的Trader Joe's超市在本月新推出這款軟糖屬無糖成分（sugar-free Sweet and Sour Gummy Worms），每包8粒裝，共含14克膳食纖維，這個纖維量大約是每日建議攝取量的一半，吃了讓人輕瀉，上廁所更容易。但這軟糖並沒有在宣傳時稱為膳食纖維產品，像其他一些含纖維的軟糖有標明是膳食纖維產品。

據說，收銀員甚至會在結帳時提醒顧客注意這款產品的輕瀉作用，讓他們一旦不想要便可以把它放回貨架上。

多名消費者嘗了這款軟糖而領受了其通便作用後，紛紛在社群媒體 留言：「我太熱絡了，吃了一整包，完全沒意識到裡面纖維含量這麼高。我已經拉了三天了！」一位Reddit用戶如此說。

一位Thread用戶開玩笑指，這家雜貨店在努力讓顧客的腸胃保持健康愉快：「Trader Joe's好像在說：『你們全都要拉屎了，那就不會得結腸癌，而且（軟糖）味道很好。』」

一位看去是Trader Joe's的員工說：「我一直在提醒顧客有關他們買了這款軟糖的後果，因為有些人可能會把它當零食給孩子吃，孩子若吃了一整包，然後因為攝入過多膳食纖維，會在學校拉肚子拉到褲子上。有些人感謝我提醒，然後把軟糖放回原處，不再需要了。」

根據克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）表示，這種軟糖含有赤藻醣醇（erythritol），具有通便作用，因為「胃部無法吸收糖醇（sugar alcohols），這會導致糖醇在腸道內停留並發酵」。此外，軟糖的另一成分是糊精（dextrin），糊精有益生元的效用。