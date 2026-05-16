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馬博元：建立僑界更完整的支持網絡

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）贈送世界日報50周年紀念品，給新任駐洛杉磯台北經濟...
洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）贈送世界日報50周年紀念品，給新任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元。（記者謝雨珊／攝影）

新任駐洛杉磯台北經文處處長馬博元4月到任，至今已有一個多月。洛杉磯世界日報社長于趾琴14日前往韓國城的經文處拜會馬博元，馬博元分享其任內主要推動的事務方向。

首次駐派洛杉磯的馬博元表示，上任短短一個多月內，接觸到的僑胞人數，甚至比過去20多年從事政務工作期間接觸的還要多，也讓他更深刻感受到海外僑界蘊藏的龐大能量。

馬博元談到這次駐派至洛杉磯的重要任務之一，就是從地方層面協助駐美代表處，強化台美之間在許多議題上的推動。

他指出，美國國會議員平時最關注的，仍是其所在選區與兩黨政治議題，真正主動關注台灣議題的比例其實不高。因此，持續與國會議員及其他民選官員保持聯繫，讓美方了解當地有許多台僑存在，並協助將台灣相關的重要議題帶進國會討論，是重要工作之一 。

此外，駐外單位也會協助推動台灣參與國際組織等，包括支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際事務，持續爭取國際能見度與發聲空間。

馬博元表示，「全世界很難找到第二群人像台灣人這樣，即使各處碰壁，還是一直告訴大家『我們可以幫忙』、『讓我們幫忙』。」他認為，這也是台灣最珍貴的精神與力量。

至於如何將龐大的僑界能量延續並傳承給下一代時，馬博元表示，許多年輕世代在海外成長與發展過程中，經常面臨與上一代截然不同的新挑戰。因此，若能透過僑界建立更完整的支持與諮詢網絡，不僅能提供年輕僑胞在生活、求學與職涯上的專業諮詢協助，或許能成為青年僑胞的重要資源。

馬博元指出，南加州擁有龐大的台灣僑社，對青年而言，若能找到擁有相同文化背景與語言的同鄉協助，無論在生活適應、職涯發展或人脈建立上，可能都比單獨尋找當地資源來得更友善、更有效率。

他也提到，僑界其實具備很大潛力，未來不論在商界或政界，都有機會提供更多實質協助。馬博元也強調，目前這些都還只是初步構想，未來仍需持續摸索，但他認為，只要能建立更多與年輕僑胞接觸的管道，就有機會讓新世代更願意主動參與僑界。

洛杉磯世界日報社長于趾琴（左）14日拜會駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元（右...
洛杉磯世界日報社長于趾琴（左）14日拜會駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元（右）。（記者謝雨珊／攝影）

新任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元（左），送洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）...
新任駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元（左），送洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）見面禮。（記者謝雨珊／攝影）

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