聯邦削減醫療補助 83家醫院面臨關閉、縮減服務風險
沙漠太陽報報導，傾左智庫「公民」（Public Citizen）日前公布「安全網醫院面臨醜陋巨大威脅」（The Big Ugly Threat to Safety Net Hospitals）最新報告指出，總統川普去年簽署生效的「大又美法案」，聯邦醫療補助（Medicaid）面臨大幅削減，加州有超過四分之一，83間醫院面臨關閉或縮減服務風險，包括華裔聚集區醫院。分析並警告，即使醫院未關閉，仍可能出現裁員、醫療服務減少、候診時間延長等連鎖衝擊。
這分由研究員奧格雷迪（Eileen O'Grady）撰寫的報告指出，最脆弱的醫院多半高度仰賴聯邦醫療補助資金，且多年來呈現虧損狀態。全美有446間醫院被列為「高度風險」（hightened risk），這些醫院2024年合計服務約660萬名患者，雇用約27萬5000名醫護、工作人員。
報告使用聯邦醫療服務中心2022年至2024年醫院財務數據，將聯邦醫療補助／兒童健康保險計畫（CHIP）／低收入補助計畫支付比例達20%以上，且醫院淨利潤為負數的醫院列為高風險醫院。而加州是全美五個「超過四分之一醫院被列為高度風險」的州之一。但報告也強調，這些名單主要用於描述現況，並不一定會關閉。
這83間醫院遍佈全州，中央谷地15間、灣區14間、洛杉磯22間、橙縣九間、內陸帝國四間、聖地牙哥三間、中央海岸三間，北加與極北地區七間。洛杉磯地區的Garfield Medical Center、San Gabriel Medical Center、Greater El Monte Community Hospital、托倫斯Providence Little Company of Mary Medical Center、L.A. Downtown Medical Center、 諾瓦克Coast Plaza、格蘭岱的Glendale Memorial Hospital & Health Center、好萊塢Hollywood Presbyterian Medical Center、洛杉磯Martin Luther King Community Hospital、聖迪馬斯San Dimas Community Hospital等。
橙縣風險醫院有Anaheim Global Medical Center、Anaheim Regional Medical Center、Huntington Beach Hospital、Orange County Global Medical Center、South Coast Global Medical Center、Garden Grove Hospital Medical Center等。
北加州受影響醫院有舊金山的Cpmc - Mission Bernal Campus 、Laguna Honda Hospital 、Saint Francis Memorial Hospital 、UCSF Medical Center 、Zuckerberg San Francisco General ；聖荷西的Regional Medical Center以及柏克萊的Alta Bates Medical Center。
