高齡健康懷孕指南 專家建言降低風險

米恩斯醫師自己也曾是高齡孕婦，她說︰「通常情況下不會有事，但還是有一些需要注意的事項。」 (planowomenshealthcare.com)

越來越多女性在較晚年齡生育，而高齡附帶的高血壓 、肥胖等問題讓懷孕變得風險較高，醫療專家指導如何提高健康懷孕的機率。

聖荷西信使報報導，米恩斯（Jacquelyn Means）醫生自己知道，30多歲懷孕會充滿挑戰。「這絕對會給身體帶來較大的負擔，你會感覺更疲憊。而且還有一些併發症 需要注意，」米恩斯說。她是一位在德州 執業的婦產科醫生，37歲時生了第一個孩子，39歲時生了第二個。「通常情況下不會有事，但還是有一些需要注意的事項。」

和米恩斯一樣，越來越多的女性因某種原因晚育。一份聯邦報告顯示，2023年美國所有新生兒中，21%的母親年齡在35歲及以上，而1990年這一比例僅為9%。這種「高齡產婦」現象會增加母親和嬰兒的風險。

但別太擔心，風險整體來說很低，只比平均值高一些。雖然大多數高齡媽媽都能順利懷孕，但醫生表示，在懷孕前、懷孕中和產後，都有一些方法可以降低風險並預防問題。「35歲以上的媽媽仍然可以擁有健康的懷孕和快樂的寶寶，」美國母嬰健康基金會（March of Dimes）首席醫療官沃倫（Michael Warren）醫師說道。

懷孕之前就應該先增進健康，這包括遵循長久以來的建議，即均衡飲食、保持活動以及避免吸菸等危險行為。「你的血液量會增加；心臟負擔會加重，如果你身體狀況良好，懷孕期間的各種不適也會更容易忍受。」在備孕前進行一次檢查會有所幫助，及時治療任何可能影響妊娠的疾病，並確保完整接種疫苗。

醫生建議進行懷孕早期超音波檢查（first-trimester ultrasound），這可以測量胎兒的大小，幫助確認預產期並檢查是否為多胎妊娠。年齡較大的女性也可以考慮進行非侵入性產前檢查，該檢查可以篩檢胎兒的染色體異常，例如唐氏症和13號或18號三體症。根據史丹福醫學院兒童健康中心的數據，25歲懷孕的女性生下唐氏症的風險約為1/1250，而40歲懷孕的風險上升到約1/100。