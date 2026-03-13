涉抄慈善頁面 GoFundMe遭22州檢察長施壓

GoFundMe遭全美22州檢察長聯合施壓。（GoFundMe官網）

洛杉磯 KTLA 5報導，知名群眾募資平台GoFundMe正面臨來自全美近兩打州檢察長的強力抨擊。包括加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）在內的法律首長們正聯手施壓，要求該公司針對其涉嫌抄襲全國慈善機構捐款頁面以謀取私利的指控作出交代。

在致該募資平台的聯名信中，來自22個州的首席檢察官對其不當行為表示擔憂。信中引用了2025年10月的一份調查報告，指稱GoFundMe在未經同意或授權的情況下，擅自複製了超過140萬家慈善機構 的捐款頁面。

賓州檢察長桑戴（David Sunday）指出，這些網頁包含關於慈善機構的錯誤資訊，且GoFundMe的募款行為涉及「欺騙與誤導性行為」。

桑戴表示：「GoFundMe讓家庭與社區能在困境中籌措資金，但這些大量未經授權的募款貼文不僅誤導了捐款者，更損害了未給予授權的慈善機構。這些未經授權的頁面可能導致捐款無法到達捐款者指定的受贈者手中。對於募集與廣告捐款的線上平台而言，完全的透明化是絕對必要的。」

針對此次爭議，各州檢察長要求GoFundMe必須：

1.立即移除所有未經授權的募款清單。

2.充分揭露任何可能影響民眾捐款意願的資訊。

3.確保機制，使GoFundMe的頁面在搜尋結果中不會優先於慈善機構的官方網站。

4.禁止攔截官方授權的募款活動流量。

GoFundMe是一家總部位於加州、在德拉瓦州註冊的營利性公司，長期被廣泛用於非營利事業或個人經濟困難的募款。面對排山倒海的指責，GoFundMe在聲明中承認曾發布非營利組織的捐款頁面，但強調目前已停止此類做法。

該公司辯稱：「非營利頁面最初是利用公開資訊創建的，旨在幫助民眾支持非營利組織，且捐款皆流向目標機構。在去年10月接獲非營利領袖的意見後，我們已迅速將該功能改為『完全主動加入制』（opt-in），移除了未領取的頁面，並預設關閉了搜尋引擎優化（SEO）。」

GoFundMe補充道，去年10月所做的即時調整已直接解決了各州檢察長信中所列的疑慮，並重申公司將持續致力於透明化運作，並維持與非營利部門的合作夥伴關係。