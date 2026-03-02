聯邦補助取消 加州全保自付額增

加州全保執行長奧特曼。（美聯社）

Laist報導，儘管聯邦補助取消，加州私人健保市場在本次投保季大致維持穩定，總計有190萬名加州人續保或首次投保，較去年下降2.7%。然分析顯示，不少加州居民為維持健保資格，不得不做出妥協。

其中，愈來愈多投保人選擇加州全保「銅級（bronze-level）」計畫。這類計畫月保費較低，但自付額（deductibles）與自付費用（copay）較高，且僅涵蓋60%醫療支出，其餘需由投保人自行負擔。根據加州全保（Coverd California），2026年每三名新投保者中，就有一人選擇銅級計畫，去年此一比例為四分之一。此外，13萬名續保的加州人從銀級（silver）或更高級計畫轉為銅級。

加州全保執行長奧特曼 （Jessica Altman）在聲明中表示，「許多加州人看見保險 價值，但他們需做出犧牲，轉向較低層級方案。我們認為這是對健康的承諾。」然柏克萊加大勞工中心（UC Berkeley Labor Center）醫療計畫主任迪茲（Miranda Dietz）指出，雖然銅級計畫可能讓人在某種程度上感到心安，但較高的自付額讓人卻步，許多人恐不願就醫。

由於國會去年底，決定不再延長年收入超過聯邦貧窮線400%者（個人年薪6萬2600美元、四口之家12萬8600美元）的保費補貼，許多人轉向保費較低計畫，或乾脆退出保險市場。根據加州全保，22萬4000名中等收入、原本計畫續保的投保人中，有22%取消保單，該收入區間的新投保人數較去年下降59%。已續保或新加入者是否能持續繳納保費，仍有待觀察。「一旦真正面臨繳交保費壓力，部分人可能會放棄投保，投保人數也會下降」迪茲說。

目前尚不清楚取消從健保交易市場（Marketplace）購買保險者，是否轉而投保其他類型保險。加州全保過去五年數據顯示，終止健保交易市場保險者中，有10%至14%成為無保險狀態。

俗稱歐記健保的「可負擔健保法」（The Affordable Care Act，ACA）加強版保費補貼2021年首次實施，當時是聯邦政府因應新冠肺炎 疫情措施的一部分，這項政策幫助中等收入族群首次符合財務補助資格，且將保費上限設定為收入的8.5%。如今這項補貼終止，保費平均上漲一成。

低收入投保人仍可獲得標準聯邦保險補助，也能受益於州政府援助。加州2026年編列1億9000萬美元，替收入達聯邦貧窮線165%以下者（個人年收入2萬5823美元，四口之家5萬3048美元）提供州級稅額抵免，平均每名投保人每月45美元。

與此同時，醫療保險成本日益成為人們壓力來源，上述聯邦補貼終止無疑雪上加霜。加州醫療保健基金會（California Health Care Foundation）近期調查顯示，七成加州居民表示醫療保險支出對家庭財務造成壓力；四成背負醫療債務；六成曾因費用問題延後或放棄就醫。八成加州人認為，2026年讓醫療變得可負擔，是州政府官員與立法者「極為重要」或「非常重要」優先事項。