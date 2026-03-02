我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

聯邦補助取消 加州全保自付額增

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州全保執行長奧特曼。（美聯社）
加州全保執行長奧特曼。（美聯社）

Laist報導，儘管聯邦補助取消，加州私人健保市場在本次投保季大致維持穩定，總計有190萬名加州人續保或首次投保，較去年下降2.7%。然分析顯示，不少加州居民為維持健保資格，不得不做出妥協。

其中，愈來愈多投保人選擇加州全保「銅級（bronze-level）」計畫。這類計畫月保費較低，但自付額（deductibles）與自付費用（copay）較高，且僅涵蓋60%醫療支出，其餘需由投保人自行負擔。根據加州全保（Coverd California），2026年每三名新投保者中，就有一人選擇銅級計畫，去年此一比例為四分之一。此外，13萬名續保的加州人從銀級（silver）或更高級計畫轉為銅級。

加州全保執行長奧特曼（Jessica Altman）在聲明中表示，「許多加州人看見保險價值，但他們需做出犧牲，轉向較低層級方案。我們認為這是對健康的承諾。」然柏克萊加大勞工中心（UC Berkeley Labor Center）醫療計畫主任迪茲（Miranda Dietz）指出，雖然銅級計畫可能讓人在某種程度上感到心安，但較高的自付額讓人卻步，許多人恐不願就醫。

由於國會去年底，決定不再延長年收入超過聯邦貧窮線400%者（個人年薪6萬2600美元、四口之家12萬8600美元）的保費補貼，許多人轉向保費較低計畫，或乾脆退出保險市場。根據加州全保，22萬4000名中等收入、原本計畫續保的投保人中，有22%取消保單，該收入區間的新投保人數較去年下降59%。已續保或新加入者是否能持續繳納保費，仍有待觀察。「一旦真正面臨繳交保費壓力，部分人可能會放棄投保，投保人數也會下降」迪茲說。

目前尚不清楚取消從健保交易市場（Marketplace）購買保險者，是否轉而投保其他類型保險。加州全保過去五年數據顯示，終止健保交易市場保險者中，有10%至14%成為無保險狀態。

俗稱歐記健保的「可負擔健保法」（The Affordable Care Act，ACA）加強版保費補貼2021年首次實施，當時是聯邦政府因應新冠肺炎疫情措施的一部分，這項政策幫助中等收入族群首次符合財務補助資格，且將保費上限設定為收入的8.5%。如今這項補貼終止，保費平均上漲一成。

低收入投保人仍可獲得標準聯邦保險補助，也能受益於州政府援助。加州2026年編列1億9000萬美元，替收入達聯邦貧窮線165%以下者（個人年收入2萬5823美元，四口之家5萬3048美元）提供州級稅額抵免，平均每名投保人每月45美元。

與此同時，醫療保險成本日益成為人們壓力來源，上述聯邦補貼終止無疑雪上加霜。加州醫療保健基金會（California Health Care Foundation）近期調查顯示，七成加州居民表示醫療保險支出對家庭財務造成壓力；四成背負醫療債務；六成曾因費用問題延後或放棄就醫。八成加州人認為，2026年讓醫療變得可負擔，是州政府官員與立法者「極為重要」或「非常重要」優先事項。

世報陪您半世紀

新冠肺炎 保險 奧特曼

上一則

報稅時驚現已報稅？身分恐被盜 專家教你一招預防

下一則

科技監控快速擴張、邊界模糊 法律慢半拍專家憂

延伸閱讀

不被續保 聖地牙哥數千長者被迫換家庭醫生

不被續保 聖地牙哥數千長者被迫換家庭醫生
華婦入住護理機構每月1.5萬 專家提醒退休族提早規畫

華婦入住護理機構每月1.5萬 專家提醒退休族提早規畫
加州182萬戶家庭領糧食券 月均補助金額全美第七…這3州使用率最高

加州182萬戶家庭領糧食券 月均補助金額全美第七…這3州使用率最高
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
ACA健保擬降保費 家庭自付額恐調高逾3.1萬

ACA健保擬降保費 家庭自付額恐調高逾3.1萬
健保費繳納率逾99%…全台仍有16萬經濟難民 無力繳付

健保費繳納率逾99%…全台仍有16萬經濟難民 無力繳付

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦