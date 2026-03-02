洛杉磯爆竹長跑人氣爆棚 貝斯大力推銷華埠

洛杉磯華埠第48屆爆竹長跑賽，吸引大批民眾熱情參與。（爆竹長跑賽官網）

迎接火馬年的到來，2月28日、3月1日在洛杉磯華埠 （Chinatown）舉辦了第48屆爆竹長跑賽，吸引大批民眾熱情參與。洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）首度受邀並推銷華埠一起迎2028年奧運 。

這項為期兩天的年度盛事內容豐富，包括5公里／10公里步行與路跑、20英里與50英里自行車騎行、兒童賽跑，以及別具特色的「paw'er」狗狗健走，現場同時設有攤販、美食、親子活動、文化展演與社區展覽，熱鬧非凡。

根據KTLA電視台報導，活動當天在清晨8時前即由舞獅表演揭開序幕，隨後燃放10萬枚鞭炮，為5公里與10公里賽事鳴炮起跑，場面震撼、年味十足。主辦單位表示，爆竹長跑賽是全美規模最大、歷史最悠久的路跑活動之一。

洛杉磯市長貝斯到場致詞時表示，非常榮幸受邀參加此次盛會。KTLA電視台記者Ginger Chan指出，這是她記憶中首次有現任市長出席該活動，顯示市府對洛杉磯華埠發展的重視。

貝斯致詞時強調，振興華埠是城市發展的重要一環。「我希望華埠成為一個整潔亮麗的地點，讓來到洛杉磯的遊客都願意前來參觀。」她回憶，孩子年幼時，常帶他們造訪華埠及周邊知名景點，包括Olvera Street與小東京（ Little Tokyo）。她指出，這些文化地標都應維持最佳狀態，因為全美多地的華埠正逐漸式微，而華埠是洛杉磯歷史不可或缺的一部分。

她並表示，未來洛杉磯將迎來世界盃 與奧運等國際盛事，希望屆時能讓全球旅客走進華埠，體驗城市多元文化的魅力。爆竹長跑賽主辦單位表示，本周末所有完賽選手都將獲得紀念獎牌、活動T恤及禮品袋，為這場兼具傳統文化與全民運動精神的盛會畫下圓滿句點。