加州小學教材AI生成色情圖 州府緊急發布防護指南

「皮皮門事件」（Pippigate）發生後數周，加州教育廳發布了新版AI使用指南。示意圖。（路透）

CalMatters報導，加州洛杉磯 一所小學日前發生一起令人震驚的事件：學生在使用Adobe的AI 軟體進行「長襪皮皮」讀書報告時，系統竟生成了具性暗示的色情圖像。此事件引發軒然大波，促使加州教育廳部緊急修訂教學指南，以防範AI對校園造成傷害。

去年12月，洛杉磯德萊文大道小學（Delevan Drive Elementary School）的四年級學生收到一項作業：閱讀瑞典經典童書「長襪皮皮」（Pippi Longstocking）並撰寫報告，隨後可繪圖或利用AI製作書封。

家長休斯（Jody Hughes）表示，其女兒使用老師提供的教育版Adobe Express軟體，輸入「長襪、紅髮、雙馬尾辮子往外翹的女孩」等精確描述字眼，結果生成的並非童書角色，而是多張穿著內衣與比基尼的女性色情圖像。隨後多名家長證實，在學校配發的Chromebook電腦上也能跑出類似結果。家長團體隨即向校區委員會表達抗議，反對繼續使用該軟體。

此事件（被家長稱為「皮皮門」，Pippigate）發生後數周，加州教育廳發布了新版AI使用指南。這份指南由50名專家、教師與行政人員耗時數月編製，回應州議會要求控管AI在校園快速擴散的指令。然而，批評者認為指南內容過於模糊：

•缺乏具體護欄：未能明確規範教師在課堂使用AI的界線。

•資源不均：學校與家長通常缺乏資源來審核軟體是否會產出有害內容，需要州政府更強力的支援。

•年齡適切性：家長休斯認為，小學階段過早接觸「文字轉圖像」工具，因為這些產品在未經充分測試前就推向市場，極易出錯。

儘管AI能節省教師時間並協助身障學生，但研究指出其潛在風險，包括：強化刻板印象：AI可能生成加深種族或性別偏見的圖像，對於少數族裔比例極高的加州學生影響尤深；損害思維能力：許多教師擔心過度依賴AI會導致學生作弊，並弱化其邏輯推理與批判性思考能力；隱私與安全：如同近期Grok AI系統遭濫用產生非自願裸照的案例，AI科技極易被用於產出令人不安的內容。

各界觀點與回應

•校方與廠商：洛杉磯校區發言人表示，AI生成的圖像不符教育標準，正與Adobe合作解決。Adobe教育副總裁米勒（Charlie Miller）則稱公司在接獲通知24小時內已進行修正，但未說明部署前的審核流程。

•學者：洛杉磯加州大學 （UCLA）弗拉潘（Julie Flapan）指出，技術進步往往會加劇不平等，某些族群更需要協助以培養對AI的批判性思考。

•反對聲音：西北大學研究員查爾斯洛根（Charles Logan）質疑，官方指南似乎預設幼兒園生都必須成為AI熟練使用者，卻未提供家長「拒絕使用」的空間。

加州教育廳AI工作小組預計將在今年7月前，根據現有指南提出更具體的政策建議。儘管加州州長紐森（Gavin Newsom）曾表示不能因噎廢食而全面禁止AI，但隨著這起校園醜聞爆發，如何建立有效監控機制已成為加州教育界的當務之急。