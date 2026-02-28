我的頻道

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

美多代同堂家庭激增 破500萬戶 10年增幅約為12%

編譯組/綜合報導
多代同堂在美國已愈來愈普遍。(示意圖，取自Pexels/Askar Abayev)
多代同堂在美國已愈來愈普遍。(示意圖，取自Pexels/Askar Abayev)

加州都會區1月房價中位數 資料來源：Realtor.com, NAR 編譯組／製...
加州都會區1月房價中位數 資料來源：Realtor.com, NAR 編譯組／製表

Realtor.com報導，受到生活環境與經濟壓力影響，「與父母同住」正被賦予全新的定義。根據全美房地產經紀人協會（NAR）最新研究顯示，成年子女與父母共同生活的「多代同堂」（Multigenerational Living）模式在美國已愈發普遍。

數據指出，全美多代同堂的家庭數量已從2014年的約449萬戶，增長至2024年的超過500萬戶，十年間增幅約為12%。

NAR首席經濟學家、該研究作者伊萬格魯（Nadia Evangelou）向Realtor.com表示：「我們所觀察到的現象並非偶然，而是地方經濟與人口結構交會的結果。」雖然從全國比例來看，多代同堂的占比在過去十年略有下降，但在全美約46%的都會區中，這種居住模式卻呈現成長趨勢。

在所有都會區中，加州的河濱–聖伯納汀諾–安大略（Riverside–San Bernardino–Ontario）地區增長最為顯著。2024年，該地區有8.9%的住戶屬於多代同堂，不僅高於十年前的7.7%，也遠超全美平均水準。

伊萬格魯指出，在河濱市等市場，房價漲幅遠高於收入增長，促使許多家庭選擇共享空間與支出，「這不僅是為了節省開支，在某些社區，這也是文化的一部分。」

研究發現，家庭正透過調整居住模式來因應財務挑戰。伊萬格魯寫道：「這意味著成年子女留在家中的時間變長，或是年邁父母搬來同住。在許多情況下，甚至是三代同堂，共同分擔房貸、水電費、育兒與長照責任。」

這種趨勢也反映在首購族的行為上，由於買房甚至租房的成本日益沉重，年輕人傾向留在家中儲蓄頭期款或償還債務，導致首次置產的年齡明顯延後。

除了多代同居，研究也點出其他都會區的獨特走向：

德州奧斯汀（Austin-Round Rock-San Marcos）：成為全美住戶增長最多的地區，從2014年的70萬戶激增至2024年的106萬戶。其獨特之處在於吸引了各年齡層，從求職的年輕專業人士到老年住戶，形成穩定的住房市場。

•密西根州傑克遜（Jackson）：單身住戶比例大幅躍升，從2014年的28.6% 增加到2024年的38.7%，顯示單身居住趨勢在特定地區亦十分強勁。

加州 電費 德州

