加州高房價副作用 愈來愈多休旅車成固定住所

這類內置家居設施的休旅房車，在加州已日漸被改造為正規房屋，成為負擔不起房價或租金者的棲身命脈。（Unsplash / Julian Ackroyd）

隨著加州房價 持續飆升，越來越多居民開始在最意想不到的地方尋找棲身之所──他們的汽車。從舊式的房車（Recreational Vehicle，簡稱RV）到改裝的廂型車（van），對無力負擔飛漲租金 或房價的人們來說，這些流動家居成為他們的命脈，而且不是臨時之所，更且是長遠的生活方式。

Yahoo News對此現象作出報導，指出這一趨勢在加州的城市中心尤其明顯，包括如洛杉磯、聖荷西和舊金山等地。這些城市的房價中位數早已超過100萬美元。至於那些租屋、即使是中產工作者，普通公寓的月租金也會吞噬大部分的收入。

在這種情況下，傳統設有內置家居設施的休旅房車及露營車，提供一般房屋給不到的獨立性和可負擔便利，居住者放棄傳統住房的居住面積和奢華，換取流動自由和對居住環境的掌控感。

這一現象催生了一個新興的、很大程度上不受監管的租賃市場。越來越多房車車主出租其車，供尋求傳統公寓替代方案的人作長久固定居所。這些租賃安排通常屬非正式，租戶可能沒有簽訂傳統的租賃合約，欠缺法律保障，房車內也往往缺乏基本生活設施。

加州各地的城市正在努力應對這種轉變。在聖荷西，地方政府推出有限的安全泊車服務，允許房車過夜停放，並提供衛生設施、飲用水，甚至社會服務。官員強調，這些服務能使車內居民的生活環境變得安全穩定，否則，他們可能被迫露宿街頭，或棲身於停車場內。

其他城市也考慮或已經執行對公共區域內的長期泊車服務設限，使能應對房產市場持續緊張的情況下，做到平衡安全、合法性和滿足住房需求。

吸引這些汽車居民的不只是成本低廉，更是傳統家居不能給予的流動性，令就業和生活更有彈性。車輛居住者可以搬到離工作地點更近的地方，探索不同社區，或快速適應生活轉變。

這些車輛種類繁多，從豪華房車到簡易改裝的廂型車均有，尺寸和形狀各異，內裏的設計睿智，例如節能升級及互聯解決方案等，讓居住者保持現代化的生活方式。太陽能電池板、密集空間型廚房和多功能家具，把這些車輛從周末露營車，轉化為功能齊全的家室。

雖然這些車輛房屋被視為現有不良體制下的務實應對措施，但亦有人指出當中的問題，認為在衛生、穩定性及公共服務方面，要面對長遠的挑戰，始終不應以此取代真正的住房解決方案。