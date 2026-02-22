投票強制出示照片ID 可能11月公投

共和黨眾議員德馬約領導「加州選民身份倡議」提案，認為應納入11月選舉的公投項目內。(取自ad75.asmrc.org)

KCRA 3電視台報導，加州 是否應在投票 時，強制出示照片身分證（Photo ID）的問題，可能會在今年11月交付選民公投。這項由共和黨籍加州眾議員德馬約（Carl DeMaio）和州參議員斯特里克蘭（Tony Strickland）領導的「加州選民身分倡議」（Voter ID）提案已展開連署行動。

支持者認為，此舉可強化選舉安全與公信力，然加州民主黨 籍州務卿韋伯（Shirley Weber）與部分民主黨人士則認為，現行制度已有安全機制，照片身分證要求恐影響低收入與少數族裔投票權益。

德馬約接受採訪時表示，支持者將於近期提交135萬份請願簽名，有信心收集到足夠有效簽名門檻，使該提案得以於11月放入選票。「當政客們拒絕行動時，公民需自己站出來」他指出，在加州蒐集百萬分連署，既昂貴又困難，「尤其是在我們資金有限的情況下。選民身分證制度背後沒有混濁的利益團體，這只是政府的良好運作。」

他表示，他的提案與聯邦層級「拯救法案」（SAVE Act）並不衝突。該法將在全國推行選民身分證要求，但他對參院通過該法並不抱持太大期望。

去年初，德馬約在州議會大夏首次提出選民身分證提案時，遭加州立法機構領導人否決。民主黨籍議員警告，投票時要求出示照片身分證，可能讓低收入社區與有色人種更難參與選舉。韋伯則表示，加州已有多項選舉安全機制，且在登記投票時，已要求提供公民身分與身分證明。

然德馬約反駁稱，州務卿並未妥善履行職責。「證明她沒說實話的最好方式是，她一方面說我們已經在做這件事，另一方面卻告訴財政分析人員，這將花費數百萬美元。我想問州務卿，到底哪句話才是謊言？」他質疑，「這不該是件困難的事，目前已有28個州實施類似的選民身分證要求。我們應該讓所有選民，無論是民主黨、共和黨或無黨籍，對選舉結果充滿信任與信心。」