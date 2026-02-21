我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

全美家庭承受關稅損失 加州多15%

編譯林思牧╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普關稅導致食品價格高漲，讓低收入家庭叫苦連天。（Pexels╱Anna Shvets攝影）
川普關稅導致食品價格高漲，讓低收入家庭叫苦連天。（Pexels╱Anna Shvets攝影）

川普總統的關稅政策施行近一年之後，昨（20）日遭聯邦最高法院裁定違法，後續發展仍待觀察。但 財經專家已計算出美國家庭因關稅而蒙受的損失。其中，加州家庭因關稅遭受的損失，比美國整體高出約15%。

舊金山紀事報報導，兩項最新研究表明，由於關稅政策，美國家庭平均每年面臨四位數的支出成長。經濟學家表示，在加州，這個數字甚至更高。去年4月川普總統在被他稱為「解放日」的那天實施了一項廣泛的關稅政策，並聲稱新增的稅金將由外國承擔。當時，經濟學家和貿易專家表示，美國消費者和企業很可能要承擔其中大部分的成本。

耶魯大學預算實驗室每月都會發布一份報告，分析關稅對美國家庭造成的損失。該實驗室1月發布的最新報告顯示，關稅導致美國家庭平均損失1751美元。

無黨派的稅務基金會2月發布的報告得出了類似的結論：關稅導致美國家庭在2025年平均增稅1000美元，預計2026年將增稅1300美元。「所謂外國人承擔進口關稅成本，而不是消費者或企業承擔的說法，只要看看貿易數據就一目了然，」該會資深經濟學家、該報告的聯合著者杜蘭特（Alex Durante）表示。他指出，消費者和企業可能至少承擔了川普關稅政策成本的90%。

在加州，生活成本較高，收入也較高。家庭收入越高，通常意味著家庭支出也越多，這意味著關稅對高收入的影響更大。耶魯大學預算實驗室政策分析副主任里科(John Ricco)粗略估算了一下，發現加州家庭受到的影響普遍比美國家庭高出約15%。

因此，如果2025年美國家庭平均因關稅損失1751美元，那麼加州家庭平均損失在1900美元至2000美元之間。里科說歸根結底，關稅是對商品，也就是我們實際消費的實物徵收的稅。「住房是大多數人預算中最昂貴的支出項目，受關稅的直接影響不如家具、服裝和電子產品等商品那麼大，除非你指的是受木材和鋼鐵關稅影響的新建房屋。」

世報陪您半世紀

關稅 加州 耶魯大學

上一則

東北海外聯誼會春晚 機器人表演祝福歌

下一則

太浩湖地區救援工作停滯 雪崩防禦措施啟動

延伸閱讀

牽動期中選舉 川普關稅遭最高法院打回票五大影響

牽動期中選舉 川普關稅遭最高法院打回票五大影響
川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責
川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家
關稅遭擋川普稱多數貿易協議仍有效 再點名台灣「偷晶片」

關稅遭擋川普稱多數貿易協議仍有效 再點名台灣「偷晶片」
最高法院裁定川普關稅違法 紐約州檢察長詹樂霞讚揚

最高法院裁定川普關稅違法 紐約州檢察長詹樂霞讚揚
川普加碼回應最高法院關稅裁決 國際經貿局勢難料

川普加碼回應最高法院關稅裁決 國際經貿局勢難料

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」