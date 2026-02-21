全美家庭承受關稅損失 加州多15%

川普關稅導致食品價格高漲，讓低收入家庭叫苦連天。（Pexels╱Anna Shvets攝影）

川普總統的關稅 政策施行近一年之後，昨（20）日遭聯邦最高法院裁定違法，後續發展仍待觀察。但 財經專家已計算出美國家庭因關稅而蒙受的損失。其中，加州 家庭因關稅遭受的損失，比美國整體高出約15%。

舊金山紀事報報導，兩項最新研究表明，由於關稅政策，美國家庭平均每年面臨四位數的支出成長。經濟學家表示，在加州，這個數字甚至更高。去年4月川普總統在被他稱為「解放日」的那天實施了一項廣泛的關稅政策，並聲稱新增的稅金將由外國承擔。當時，經濟學家和貿易專家表示，美國消費者和企業很可能要承擔其中大部分的成本。

耶魯大學 預算實驗室每月都會發布一份報告，分析關稅對美國家庭造成的損失。該實驗室1月發布的最新報告顯示，關稅導致美國家庭平均損失1751美元。

無黨派的稅務基金會2月發布的報告得出了類似的結論：關稅導致美國家庭在2025年平均增稅1000美元，預計2026年將增稅1300美元。「所謂外國人承擔進口關稅成本，而不是消費者或企業承擔的說法，只要看看貿易數據就一目了然，」該會資深經濟學家、該報告的聯合著者杜蘭特（Alex Durante）表示。他指出，消費者和企業可能至少承擔了川普關稅政策成本的90%。

在加州，生活成本較高，收入也較高。家庭收入越高，通常意味著家庭支出也越多，這意味著關稅對高收入的影響更大。耶魯大學預算實驗室政策分析副主任里科(John Ricco)粗略估算了一下，發現加州家庭受到的影響普遍比美國家庭高出約15%。

因此，如果2025年美國家庭平均因關稅損失1751美元，那麼加州家庭平均損失在1900美元至2000美元之間。里科說歸根結底，關稅是對商品，也就是我們實際消費的實物徵收的稅。「住房是大多數人預算中最昂貴的支出項目，受關稅的直接影響不如家具、服裝和電子產品等商品那麼大，除非你指的是受木材和鋼鐵關稅影響的新建房屋。」