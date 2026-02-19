影響教職學生上課 教授：大學將失信任

加州州立大學系統超過1000名技術工種員工17日發起全州罷工。圖為洛杉磯州大校園內。（Jack Huang提供）

加州 州立大學（CSU）系統超過1000名技術工種員工17日發起全州罷工 ，行動遍及全州22校區。有華裔教授目睹罷工情況，指出已影響部分教職和學生準時上課。

目前該罷工預計持續至2月20日。聖地牙哥州大（SDSU）工會總幹事Carlos Sanchez向KPBS表示，CSU年度營運預算逾83億美元，另有約23億美元儲備金，而全系統約1100名技術工種員工的年度加薪成本約500萬美元。他質疑校方「不是沒有錢，而是選擇不支付」。

工會表示，近30年來，CSU長期未提供固定的年資晉升機制，導致許多資深員工即使服務多年，仍停留在薪資範圍底端。2023年透過一系列罷工行動，員工才爭取到為期3年的合約，包含薪資級距與調薪。工會指出，如今校方卻以州政府撥款不足為由，拒絕支付合約第三年的調薪，屬於「不公平勞動行為」。

加州州立大學則在官網說明，合約中部分薪資調整條款明確規定，須以州政府提供至少2.27億美元新增、未指定用途的持續性一般基金撥款為前提，而2025年預算法案未達該門檻。校方並表示，希望工會透過協商解決分歧。

在洛杉磯州大（Cal State LA），罷工也對校園交通與日常秩序造成影響。運動機能學系華人教授黃建欽（Jack Huang）18日到校授課時目睹現場情況。他指出，近年來校園經歷疫情 停課、學生抗議活動等衝擊，好不容易課程全面恢復正常，如今再度出現罷工與遊行，讓教學安排面臨不確定性。

黃建欽表示，罷工活動使用了校內的主要道路並影響交通，導致部分教職和學生無法準時上課，當天校園內亦有電影公司進行拍攝，罷工行動對校園日常運作造成干擾。他主張，若罷工影響擴大，地方政府與校方應儘速協調，讓校園運作回歸正常。

黃建欽同時對近年校園內的抗議文化提出質疑，認為頻繁的罷工與示威可能削弱家長與社會對公立大學的信任。他認為，教育機構的核心任務在於提供穩定教學與服務環境，若長期動盪，最終承擔後果的是學生與納稅人。