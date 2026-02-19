我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

影響教職學生上課 教授：大學將失信任

記者劉子為╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州州立大學系統超過1000名技術工種員工17日發起全州罷工。圖為洛杉磯州大校園內。（Jack Huang提供）
加州州立大學系統超過1000名技術工種員工17日發起全州罷工。圖為洛杉磯州大校園內。（Jack Huang提供）

加州州立大學（CSU）系統超過1000名技術工種員工17日發起全州罷工，行動遍及全州22校區。有華裔教授目睹罷工情況，指出已影響部分教職和學生準時上課。

目前該罷工預計持續至2月20日。聖地牙哥州大（SDSU）工會總幹事Carlos Sanchez向KPBS表示，CSU年度營運預算逾83億美元，另有約23億美元儲備金，而全系統約1100名技術工種員工的年度加薪成本約500萬美元。他質疑校方「不是沒有錢，而是選擇不支付」。

工會表示，近30年來，CSU長期未提供固定的年資晉升機制，導致許多資深員工即使服務多年，仍停留在薪資範圍底端。2023年透過一系列罷工行動，員工才爭取到為期3年的合約，包含薪資級距與調薪。工會指出，如今校方卻以州政府撥款不足為由，拒絕支付合約第三年的調薪，屬於「不公平勞動行為」。

加州州立大學則在官網說明，合約中部分薪資調整條款明確規定，須以州政府提供至少2.27億美元新增、未指定用途的持續性一般基金撥款為前提，而2025年預算法案未達該門檻。校方並表示，希望工會透過協商解決分歧。

在洛杉磯州大（Cal State LA），罷工也對校園交通與日常秩序造成影響。運動機能學系華人教授黃建欽（Jack Huang）18日到校授課時目睹現場情況。他指出，近年來校園經歷疫情停課、學生抗議活動等衝擊，好不容易課程全面恢復正常，如今再度出現罷工與遊行，讓教學安排面臨不確定性。

黃建欽表示，罷工活動使用了校內的主要道路並影響交通，導致部分教職和學生無法準時上課，當天校園內亦有電影公司進行拍攝，罷工行動對校園日常運作造成干擾。他主張，若罷工影響擴大，地方政府與校方應儘速協調，讓校園運作回歸正常。

黃建欽同時對近年校園內的抗議文化提出質疑，認為頻繁的罷工與示威可能削弱家長與社會對公立大學的信任。他認為，教育機構的核心任務在於提供穩定教學與服務環境，若長期動盪，最終承擔後果的是學生與納稅人。

罷工活動使用了洛杉磯州大的主要道路，影響交通，導致部分教職和學生無法準時上課。（...
罷工活動使用了洛杉磯州大的主要道路，影響交通，導致部分教職和學生無法準時上課。（Jack Huang提供）

世報陪您半世紀

罷工 加州 疫情

上一則

逾千州大技工罷工 要求晉級加薪承諾

下一則

華人留學生突遭女遊民攻擊 被追兩個路口

延伸閱讀

併入肯恩大學 新州城市大學5月末屆畢典

併入肯恩大學 新州城市大學5月末屆畢典
紐約逾萬名護士結束罷工 長老會醫院4000人續抗爭

紐約逾萬名護士結束罷工 長老會醫院4000人續抗爭
紐約逾萬名護士結束罷工 長老會醫院仍有4000人續抗爭

紐約逾萬名護士結束罷工 長老會醫院仍有4000人續抗爭
紐約客談／護士罷工的三方博弈 病患是最大輸家

紐約客談／護士罷工的三方博弈 病患是最大輸家
同意新約 西奈山醫院護士罷工結束 另2家也完成投票 有望終止罷工

同意新約 西奈山醫院護士罷工結束 另2家也完成投票 有望終止罷工
西奈山、蒙特菲奧里醫院勞資達成協議 護士罷工有望結束

西奈山、蒙特菲奧里醫院勞資達成協議 護士罷工有望結束

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜