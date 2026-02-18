我的頻道

更新美國護照 6分鐘即可搞定

加州太浩湖毀滅性雪崩 10人恐被埋…今日5件事

酒店市場落差大 南加漲北加跌

編譯林思牧／綜合報導
屋崙萬豪城市中心飯店（Oakland Marriott City Center）的入口 。(谷歌地圖)

一份新出版的酒店房地產報告顯示，南加州旅館的成交單價在上漲，但北加州的仍在下跌。

聖荷西信使報報導，北加州飯店價值繼續下滑，顯示灣區旅館房地產市場仍受到許多經濟問題的拖累。阿特拉斯待客集團（Atlas Hospitality Group）在年度飯店銷售活動調查中指出，加州飯店客房價格下跌的主要原因是灣區市場疲軟。該集團成立於1997年，專門從事加州旅館的銷售，公司網站上指出，它比其他房地產商的成交量都多。

2025 年加州飯店的每間客房平均售價為13萬8409美元，比2024年下降7.3%。報告中寫道：「融資成本、營運費用壓力（勞動力和保險）及賣方的價格阻力，阻礙了交易恢復正常。」

根據Atlas Hospitality報告，北加州飯店交易的每間客房中位數為10萬9243美元，較2024年下降14.8%。南加州的每間客房中位數為17萬1642美元，較2024年上漲10.8%。

貸款違約、止贖（foreclosures，也常稱通法拍）及因融資困境導致的酒店物業拍賣表明，灣區的酒店市場正遭受一系列問題的困擾。「困境已不再局限於個別交易，更多的違約和貸款方主導，給酒店價格帶來了下行壓力，並使買家保持謹慎。」

「2026年飯店銷售依然會很艱難，根本原因仍然是成本增加，這給酒店的淨營業收入帶來壓力。此外，利率雖然下降，但降幅不及預期。」市場疲軟的一個例證是，2025年灣區兩筆最大的飯店收購案均源自止贖，即貸款方在不同的交易中分別成為這些不良資產的擁有者。

去年3月，位於傑斐遜街1431號的一家擁有276間客房的雙品牌酒店，因一筆1.12億美元的貸款，透過以房地產抵債的方式被收回。去年5月，位於聖荷西市中心的希爾頓Signia酒店（Signia by Hilton，擁有541間客房的大樓），被貸款方透過止贖程序收回，該酒店的估值為8000萬美元，即每間客房14.79萬美元。

2025年7月，位於屋崙市中心的屋崙萬豪城市中心飯店（Oakland Marriott City Center，擁有500間客房）因拖欠貸款被債權人收回，貸款金額為7020萬美元。

然而，嚴峻的情況或許會促使該地區反彈。報告中說道：「毫無疑問，灣區已跌至谷底，它或許正在復甦之中。」

世報陪您半世紀

