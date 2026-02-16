愈來愈多萊塢明星 對政治話題噤聲

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
榮獲柏林影展榮譽金熊獎的楊紫瓊。（歐新社）
榮獲柏林影展榮譽金熊獎的楊紫瓊。（歐新社）

紐約郵報報導，隨著政治議題日益主導媒體與娛樂界，愈來愈多好萊塢明星選擇對政治話題「噤聲」，避免在升溫的文化戰爭中公開表態。包括華裔演員楊紫瓊（Michelle Yeoh）、凱文詹姆斯（Kevin James）與派屈克哈里斯（Neil Patrick Harris）等，近期紛紛避談政治問題。然另一方面，創作歌手怪奇比莉（Billie Eilish）與其兄長暨  音樂製作人歐康奈爾（Finneas O'Connell）等，仍積極對當前政治情勢發聲。

日前榮獲第76屆柏林影展象徵終身成就的「榮譽金熊獎」、「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）主演楊紫瓊，13日在記者會上婉拒談論政治。Variety報導，當被問及美國政治現況時她表示「不認為我有資格談論美國政治，也不能妄稱自己完全了解。」她希望「專注對我們而言重要的事，就是電影。」

楊紫瓊指出，常聽有人說「電影不會存活下去，因為現在有太多其他事情發生，人們注意力愈來愈短，但我並不認為。當我們走進電影院，那是屬於自己的時間。你會關掉手機，看你想看的作品，那是一段可打開心胸，留給自己的時光。電影院是一個讓我們相聚、歡笑與落淚的地方，我們需讓這樣的傳統延續下去。」

日前接受Variety專訪，凱文詹姆斯談到為何避談政治。「就政治來說，有很多專家比我懂得多」他說，「我只關注自己能做的事，為這個瘋狂的世界帶來一段有趣、真誠的喘息時刻。」

另一位擅長喜劇角色的派屈克哈里斯，近日在新片「陽光舞者」（Sunny Dancer）記者會上被追問政治問題時，也選擇不予置評。根據The Hollywood Reporter，當被問道「電影是否應該具政治性，是否能被用來對抗法西斯主義」時，哈里斯回應：「身為藝術工作者，我對創作非政治性作品較感興趣。當你走進電影院、關心片中人物、關心故事核心，不必用當代政治視角去解讀這些作品，是一種樂趣，對吧？」

當有記者再追問哈里斯「敢不敢批評你的政府？你認為美國的民主正處於危險中嗎？」他表示：「雖然我有自己政治觀點，但身為一名表演者，我希望儘可能包容各種觀眾。」

不同於上述三人，歐康奈爾日前在Instagram Threads替比莉辯護。此前比莉在第68屆葛萊美頒獎典禮領取年度歌曲獎時，說出「f-ICE」，且表示「在被偷走的土地上，沒有人是非法的」，引發部分保守派人士批評。歐康奈爾發文道：「看見有權勢的年長白人男性，對我24歲妹妹的得獎感言感到憤怒，我們甚至可在已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案上看到你們的名字。」

