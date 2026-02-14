房產投資者 偏好房價較低縣份

加州房地產投資者偏愛投資於房價較低的縣，在其中擁有的房屋比率，遠高於在房價較高的縣。（美聯社）

有房地產 數據顯示，加州 房產投資者更傾向投資於房價 較低的地區。他們在房價較低的縣，持控房屋數量占當地房屋總量的21%，但在房價最高的縣，這一比率僅為13%。因此，在較平民的社區，會發現有更多房屋為投資者所擁有。

上述狀況由橙縣紀事報（TheOrange County Register）報導。該報檢視了房地產數據研究網站BatchData的2025年第三季報告後，得出上述結論。該報告統計了全美範圍內，投資者擁有的房屋及連棟住宅的數量。當中的「投資者」所指涵蓋全面，包括控制數千套房產的巨頭公司、只持空少量出租房屋的地區人士、短期租賃業者，以及擁有第二套房產的人，但擁有產權公寓（condo）的投資者不包括在內。

BatchData根據2020至2025年間投資者購入房屋的平均價格，對加州58個縣進行排名。然後，這些縣分成三組，每一組所包含的房屋數量大致相同。

首先要注意的是巨大的價格差異。在房價最低的縣，投資者的平均購屋價格為45萬5000美元，約為房價最高的縣同類平均價138萬美元的三分之一。

然後，比較在加州房價較低地區的投資取向與房價最高地區的兩者分別，發現截至2025年第三季度，投資者在房價最低的縣擁有49萬8888套房屋，但在房價最高的縣只擁有38萬3277套，前者高出30%。這再演算出加州投資者在房價較低的縣，持控了所有房屋的21%，而在房價最高的縣，這比率僅為13%。

在2020至2025年間，投資者在加州低房價的縣買入的房屋共18萬5779套，但在房價最高的縣僅為13萬3023套，前者高出40%。不過，當中涉及的金額則略有不同──同期的投資者在房價最低的地區，購房總金額為840億美元，但在房價最高的縣，這數字高達1830億美元，是前者的兩倍多。