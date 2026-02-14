我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

富比世：加州輝達 全美最受信任企業

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由黃仁勳擔任執行長暨總裁的輝達，名列富比士「2026年全美最受信任企業」榜單冠軍。（歐新社）
由黃仁勳擔任執行長暨總裁的輝達，名列富比士「2026年全美最受信任企業」榜單冠軍。（歐新社）

沙加緬度蜂報報導，「富比世」（Forbes）雜誌日前公布「2026年全美最受信任企業」（Most Trusted Companies in America），300家企業上榜，涵蓋娛樂、科技、銀行、零售等多個產業領域。加州有16家企業上榜，包括排名全美第一、華裔黃仁勳（Jensen Huang）擔任執行長暨總裁的輝達（NVIDIA）。

富比世分析超過1500家總部設在美國，至少有1萬名員工的公私立企業（排除大學與學區、政府機構與慈善組織）完成這分榜單，目的是表彰能在員工、客戶、投資人與媒體之間建立信任的公司。

總部位於聖塔克拉拉（Santa Clara）的輝達，拿下榜單冠軍。這家半導體製造商成立於1993年，預計2025年營收達1305億美元。根據富比世，黃仁勳亦為全球最富有的億萬富翁之一，截至今年1月，其淨資產約1553億美元。

「員工對公司的信任，其實可以歸結一個簡單的概念：是否兌現承諾。」Glassdoor首席經濟學家周丹尼爾（Daniel Zhao，譯音）告訴富比世，「信任來自員工的期望是否真正被滿足。」

除成為全美最受信任的企業，輝達也在富比世2026年全美最佳企業排行榜中名列第六，也同時拿下富比世美國各州最佳公司與美國夢幻雇主（America's Dream Employers）榜首。

總部位於洛斯蓋圖斯（Los Gatos）的媒體巨擘Netflix，憑藉其對創新、財務表現與員工之間清楚坦率溝通的重視，名列第三名。南加州總部位於蒙羅維亞的連鎖超市Trader Joe's排名第18。

其他入榜的加州企業還包括第27名，紅木海岸（Redwood Shores）；第41名，庫比蒂諾的蘋果；第48名，舊金山富國銀行；第53名，ServiceNow；第54名，迪士尼；第69名，山景城（Mountain View）直覺公司（Intuit）。

世報陪您半世紀

富比世 加州 輝達

上一則

好市多8款頂級稀有名酒 只在加州門市上架

下一則

加州政府補助加強掃蕩零售竊盜 2年逮2.9萬人 追回贓物達2.26億元

延伸閱讀

美250創新者排行 馬斯克第一 黃仁勳位居第5

美250創新者排行 馬斯克第一 黃仁勳位居第5
鴻海金馬年 董座喊營收衝9兆台幣：絕對比去年好很多

鴻海金馬年 董座喊營收衝9兆台幣：絕對比去年好很多
富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5
黃仁勳、SK會長崔泰源會面 選在美國韓式炸雞店

黃仁勳、SK會長崔泰源會面 選在美國韓式炸雞店
Nvidia衝高 「全民爸爸」黃仁勳一度躍居第七大富豪

Nvidia衝高 「全民爸爸」黃仁勳一度躍居第七大富豪
韓媒爆料黃仁勳和崔泰源在美「炸雞啤酒會」討論內容曝光

韓媒爆料黃仁勳和崔泰源在美「炸雞啤酒會」討論內容曝光

熱門新聞

一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
加州、華盛頓州富人正湧入拉斯維加斯亨德森。(谷歌地圖)

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

2026-02-10 21:59
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返