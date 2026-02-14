富比世：加州輝達 全美最受信任企業

由黃仁勳擔任執行長暨總裁的輝達，名列富比士「2026年全美最受信任企業」榜單冠軍。（歐新社）

沙加緬度蜂報報導，「富比世 」（Forbes）雜誌日前公布「2026年全美最受信任企業」（Most Trusted Companies in America），300家企業上榜，涵蓋娛樂、科技、銀行、零售等多個產業領域。加州 有16家企業上榜，包括排名全美第一、華裔黃仁勳（Jensen Huang）擔任執行長暨總裁的輝達 （NVIDIA）。

富比世分析超過1500家總部設在美國，至少有1萬名員工的公私立企業（排除大學與學區、政府機構與慈善組織）完成這分榜單，目的是表彰能在員工、客戶、投資人與媒體之間建立信任的公司。

總部位於聖塔克拉拉（Santa Clara）的輝達，拿下榜單冠軍。這家半導體製造商成立於1993年，預計2025年營收達1305億美元。根據富比世，黃仁勳亦為全球最富有的億萬富翁之一，截至今年1月，其淨資產約1553億美元。

「員工對公司的信任，其實可以歸結一個簡單的概念：是否兌現承諾。」Glassdoor首席經濟學家周丹尼爾（Daniel Zhao，譯音）告訴富比世，「信任來自員工的期望是否真正被滿足。」

除成為全美最受信任的企業，輝達也在富比世2026年全美最佳企業排行榜中名列第六，也同時拿下富比世美國各州最佳公司與美國夢幻雇主（America's Dream Employers）榜首。

總部位於洛斯蓋圖斯（Los Gatos）的媒體巨擘Netflix，憑藉其對創新、財務表現與員工之間清楚坦率溝通的重視，名列第三名。南加州總部位於蒙羅維亞的連鎖超市Trader Joe's排名第18。

其他入榜的加州企業還包括第27名，紅木海岸（Redwood Shores）；第41名，庫比蒂諾的蘋果；第48名，舊金山富國銀行；第53名，ServiceNow；第54名，迪士尼；第69名，山景城（Mountain View）直覺公司（Intuit）。