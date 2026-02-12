長者駕照因健康遭暫停 DMV恢復流程複雜

我的頻道

洛杉磯訊
南加州河濱市居民米勒（Christina Miller）近日向聖荷西信使報反映，她因視力問題住院後，駕照遭暫停三周。（取自DMV官網）
近年來，年長者誤踩油門導致車輛失控衝入商店或住宅的事故不少見。日前南加州更發生一起重大事故，90多歲長者疑似誤踩油門衝入99大華超市，造成三死、七傷慘劇。在年長者駕車安全引起廣泛討論之際，南加州河濱市居民米勒（Christina Miller）近日向聖荷西信使報反映，她因視力問題被舉報，駕照遭暫停三周。揭開加州車管所（DMV）處理有健康疑慮、不安全駕駛舉報的方式與流程。

米勒表示，她在恢復駕照期間，必須親自前往河濱市的DMV辦公室、撥打多通電話、提交多項表格並重新接受視力檢測，整體程序相當難以理解。她指出，至今仍未得知是誰向DMV通報她的狀況，並強調該通報並非來自她的醫師，懷疑可能涉及姓名誤報。

她建議相關單位應向大眾提供更多資訊，讓民眾了解此類程序。

對此，DMV發言人翁托阿博克（Ronald Ongtoaboc）表示，當DMV接獲疑似不適合安全駕駛的通報，例如「駕駛人重新檢查申請表」（DS 699表格），指出駕駛人可能因身體或心理障礙、疾病、視力問題或其他健康狀況影響駕駛能力時，DMV將依據「加州車輛法」展開調查。而駕駛人的親屬、監護人、法院、醫師甚至是友人，均可向DMV提交該表格。

翁托阿博克強調，法律並未授權DMV在接獲通報後自動吊銷駕照。DMV會依據調查結果，評估是否有必要暫停駕照，以確保駕駛人及其他用路人的安全。若資料不足或尚未達吊銷標準，駕駛人可能需接受進一步檢查。

重新檢查程序可能包括提交「視力檢查報告」（DL 62表格），由醫師提供詳細健康評估，包括是否建議停止駕駛。此外，駕駛人亦可能需接受道路駕駛測試或補充駕駛能力評估（Supplemental Driving Performance Evaluation），以協助DMV判定健康狀況是否影響安全駕駛能力。

DMV表示，DL 62表格可透過電子郵件寄送至[email protected]，或郵寄、傳真方式提交至各地駕駛安全辦公室（Driver Safety Office），包括沙加緬度（Sacramento）、佛萊斯諾縣（Fresno）及艾爾塞岡度市（El Segundo）等地。

DMV通常會在收到DL 62表格後15個工作天內完成審查。審查結果可能恢復駕照，或要求駕駛人接受進一步測試。若DMV認為視力狀況仍有改善空間，或考官認定駕駛技能可透過訓練提升，可能會核發限制駕照或學習駕照。

若考官認定駕駛人表現不佳且存在安全風險，DMV則可能撤銷駕照。對於撤銷決定，駕駛人可申請聽證會提出申訴。DMV指出，整體駕照恢復流程所需時間，將依個案狀況不同而有所差異。

