華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

【洛杉磯訊】
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

米蘭冬奧會上，華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。這位奧運選手16歲從冰場退役，約兩年後重返冰場再登高峰的經歷，為人津津樂道。不過很少人知道，劉美賢父親是來自中國的移民，且是「虎爸」。他在美國通過代孕，生下五個孩子，劉美賢是他的大女兒，他曾為培養劉美賢的滑冰事業，費盡心力。

近日美國電視訪談節目「60分鐘（60 minutes）」專訪劉美賢及其父親和教練。劉美賢的父親名為Arthur Liu，他在八九學運期間曾參與組織天安門廣場的集會遊行，1989年底赴美國取得政治庇護。「60分鐘」介紹，「劉美賢的父親Arthur Liu是她滑冰事業的主動力。」Arthur Liu沒有任何滑冰運動背景，來美國時一無所有，後來在他的努力下，於加州灣區成立律所並組建家庭。他通過代孕，生下五個孩子。根據網路資料，Arthur Liu在代孕期間，有合法妻子，不過後來兩人離婚。他的妻子仍是孩子法律上的母親，並時常探望。

訪談節目稱，劉美賢的滑冰事業成為Arthur Liu的第二個全職工作。Arthur Liu在節目中表示，他會帶劉美賢去世界各地，包括日本、加拿大，師從滑冰高手。當被問及資金投入時，他說「50萬至100萬美元。」他說，不遺餘力地培養劉美賢，因為「我看到了她的天賦。」

Arthur Liu對劉美賢的滑冰教練也很苛刻。他笑稱，曾經通過偽裝，悄悄從溜冰場後門進去，看到教練的表現很不滿意，就停止與該教練合作。就連劉美賢目前的兩名教練在接受採訪時說，一人被「炒」過一次，另一人曾被「炒魷魚」三次。

主持人問到，像Arthur Liu這樣的「虎爸」嚴苛要求女兒練習花滑，受否公平？Arthur Liu表示，「不是這樣的。」他稱自己是「放任自流（Laissez-faire）」型父親。主持人又追問，「放任型父親可不會在冰場上拿著雷達槍。」他說，「我那是在確保她的速度。」

劉美賢是全美錦標賽歷史上年紀最小的女子單人滑冠軍。她13歲時就斬獲該獎。劉美賢在接受「60分鐘」採訪時表示，她5歲開始練習滑冰，常年忙於練習和賽事，讓她沒有時間社交，但她又是活潑外向的性格，渴望交朋友。而比賽的動作、曲目和服裝都是別人安排好的，讓她沒有掌控感。2022年北京冬奧會後，馬上要讀大學的劉美賢毅然宣布退役。

退役後的劉美賢與朋友一起旅遊、玩耍。她說，那是她最快樂的時光。不過後來一次偶然的滑雪經歷，又讓她感受到了多巴胺，並於2024年宣布回歸冰場。她的教練表示，當時試圖與她談話2.5個小時，勸他放棄這個念頭，但最終被劉美賢的決心打動。

回歸後的劉美賢以更加自信和成熟的姿態，在賽場上奪得傲人成績。她於2025年獲得世錦賽金牌，2026年獲得冬奧會花樣滑冰團體比賽金牌。令她驕傲的是，回歸後的她，滑冰舞步、音樂和服飾都由她說了算。

華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為其佩戴團體金牌與美國國旗。美聯社

北京冬奧 加州 天安門

