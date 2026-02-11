淘金熱過170年 民眾仍靠它賺補貼 金價漲有人致富購屋

隨著金價不斷攀升，一直存在的加州淘金熱讓某些人付清帳單。（美聯社）

MoneyWise報導，距離加州 淘金熱（Gold Rush）已逾170年，然隨著河流水位下降，金價 大幅上揚，加州部分河川再度出現淘金民眾身影，河川中再次發現金粉、金片，甚至閃閃發光的金塊。有人聲稱靠淘金補貼生活，甚至購買房屋，也有人坦言收入全靠運氣。

「黃金到處都是」淘金者戈薩（Manny Goza）一邊在熊河（Bear River）中篩洗沙子，一邊告訴FOX 40電視台，秋季來臨後水位下降，一些平時難以進入的河段變得更容易抵達。他說，「我2005年就在這裡，2010年買了房子，因為我可以靠淘金付清帳單」他說，「只要我沒接工程，我就在這裡淘金。」

過去12個月，金價上漲超過70%，許多人開始出門尋找「自家後院的機會」。戈薩表示，一名「業餘」淘金者，每天大概能有50美元收入，較認真者可能「從100美元到1萬5000美元不等。」然而，如同近兩個世紀前的淘金熱一樣，是否能一夜致富，「運氣」成分往往占大部分。一名淘金者回憶，有一次淘金時，一顆球「就這樣滾出來，完全是圓的，裡面有一半是黃金。」

不過，淘金並不輕鬆，正如另一名淘金者所言「黃金不會自動跳進淘盤裡」，且「收入從未保證」。「這是種很讓人情緒起伏的工作，有時一天能淘到1萬5000美元，有時什麼都沒有」戈薩說。此外，並非每個人都有時間，或有足夠背部肌力與腰力，能在河床挖金。

事實上，並不是非得拿著淘金盤，才能進入黃金的世界。橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，「當壞時代來臨，黃金是非常有效分散風險的工具。」與法定貨幣 不同，黃金無法被中央銀行無限印製，自然成為抗通膨工具；它也不依附於任何單一國家、貨幣或經濟體。當市場動盪或地緣政治緊張時，投資人往往湧向黃金，推高黃金價格。達里歐在Linkedln上分享：「我認為多數人犯的錯，是把黃金當成金屬，而非最成熟的貨幣形式。黃金沒有相同的信用與貶值風險。」

被譽為「債券天王」的雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）近日表示，將投資組合中25%配置於黃金「並不過分」，黃金是一種「保險」，在美元持續走弱下，很可能仍處於「勝利模式」。

對希望在掌握黃金潛力的同時，也能享有稅務優惠的投資人而言，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Diamon）其中一種方式是透過Goldco開立黃金IRA。此舉不僅能讓投資人退休帳戶中持有實體黃金或與黃金相關資產，結合IRA稅務優勢與黃金的防禦性，對希望對抗經濟不確定的退休族群而言，也具有吸引力。

除黃金外，房地產同樣被視為強而有力的避險工具。通膨上升時，房價往往隨著建材、勞力與土地成本上升而上漲，租金收入也會同時提高，替房東帶來能隨通膨調整的現金流。根據美國人口普查局，過去30年房價已飆升超過225%，近年來漲幅更明顯，許多美國人如今需擁有多重收入來源才能買房。

若不想背負高額房貸，或資金有限，也可利用亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）投資的房地產投資平台 Arrived，只需100美元即可投資出租房屋的股份。流程很簡單：瀏覽經過篩選、具有升值潛力的的房源，找到心儀房產後，選擇想購買的股分數量即可投資。