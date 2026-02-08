我的頻道

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

法案遭否決 雇主可監控洗手間內員工

編譯組／綜合報導
在加州的工作場所，監視器無所不在，從停車場到雇員休息室，甚至是電腦或在洗手間內，有些是要雇員隨身攜帶。（示意圖，Unsplash／David Trinks）
加州議會去年否決一項由勞工團體倡議、限制雇主監控雇員的法案，以致雇主仍可繼續在雇員的非工作時間，或雇員處於私人地方如洗手間內，監控雇員。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）的加州調查報導記者沃茨（Julie Watts）探視現時雇員受雇主監控下工作日常，以及調查加州議會為何否決上述法案。

藝術家斯托伯（Olivia Stober）為生計在一家零售店打工，直到她知悉老闆實時監控她的一舉一動。她說：「老闆不單監視，還監聽我們。如果她從監視鏡頭中看到或聽到我未合宜地和顧客打招呼，或沒呼籲他們簽名參與會員獎賞制，她會記錄下來，發短信或電郵給我們，或打電話到店來。」

對於雇主對雇員的監控，可以發生在雇員非工作時間或在私人地方，斯托伯對做出否決的參議員感到失望，指出這只會滋長不信任的氛圍。她更因不滿工作中的監控狀況而轉工，新工作場所內，攝影機對準的是門口而不是她。她說，現時的老闆信任她，這令她把工作做得很好。

在加州的工作場所，監視器無所不在，從停車場到雇員休息室，甚至是電腦或在洗手間內。在加州，例在如洗手間內的地方攝錄個人狀況是違法的，但老闆仍可有其他監控手法追蹤員工。雇主可使用新型人工智能AI）工具，攝錄雇員在非工作時間的情況，更可標記跟績效、生產力、甚至個人怨言訊息的關鍵字。

去年，勞工組織提出AB 1331法案，對雇主使用工作場所監控工具作出限制，禁止在員工專屬區（如休息室和更衣室），以及非工作時間進行監控。然而，法案受到商界強烈反對。加州商會代表霍夫曼（Ashley Hoffman）在2025年6月加州參議院常務委員會的聽證會上表示：「我們以尊重的態度，反對員工在與其他員工共處的空間內，享有同等的隱私權。」其他反對者包括加州縣協會，認為禁止在公共場所使用AI及錄音，會危及安全。

