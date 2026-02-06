體育博彩違加州州法 球迷竟能輕易玩 1年總花費達2億

體育博彩業者用各種花招吸引新客戶上線。 (draftkings.com)

運動賽事賭博（sports Gambling，又稱體育博彩）在加州 是非法的，可是電視和網路上卻有很多廣告，而且這屆超級盃 的賭盤更是容易進入到令人驚嘆！

舊金山紀事報記者尼爾森（Susie Neilson）表示，為了寫這篇報導，她其實犯了法。她花了幾小時觀看YouTube影片和收聽播客。好處顯而易見，如果電視廣告裡那些誘使人進場的廣告屬實，只需輕點幾下手機就能賺到幾千美元，而且至少短期來看，風險微乎其微，不可能獲罪。

她的「罪行」是：透過線上平台PrizePicks對8日在聖塔克拉拉舉行的超級盃比賽下了兩注串關（parlay bets），這兩注都要求西雅圖海鷹隊在特定方面擊敗新英格蘭 愛國者隊。如果她兩注都贏，本金將翻五倍以上，否則就白白損失25美元。

每年，數百萬加州人都會做這樣的事，這種體育博彩被業界稱為「每日夢幻體育」（daily fantasy）。據估計，每年在這類博彩活動上的總花費高達2億美元，而這類活動表面上仍然是非法，至少，這是加州最高執法官員的說法。

過去十年間，美國大多數州都已將線上體育博彩合法化。加州出於對賭癮及其可能造成的毀滅性經濟後果的擔憂，尚未將線上體育博彩合法化。然而根據採訪、對法院記錄的審查以及對多家夢幻體育運營商和遊說團體的網站的調查，多年來，每日夢幻體育博彩網站的提供者一直聲稱其自身及其網站在加州是合法的。

每日夢幻體育（DFS）的支持者長期以來一直聲稱，這類他們稱之為「比賽」的投注根本不屬於賭博，儘管他們提供的投注種類越來越多，幾乎與拉斯維加斯賭場「體育博彩」中的投注別無二致。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）對此持不同意見。去年7月他發表了一份措辭強硬的意見書，認為每日夢幻體育應受加州刑法的約束，該法禁止包括體育博彩在內的其他類型賭博。在邦塔看來，透過DraftKings或FanDuel等網站進行投注，或者經營此類網站，都是明目張膽的犯罪行為，可處以罰款或監禁。

業界對此意見書的公開回應基本上是置之不理，繼續我行我素。每日夢幻體育平台在加州迅速發展，正如過去二十年一樣，DraftKings、FanDuel 和其他公司繼續利用 2006 年聯邦夢幻體育法規的漏洞，在傳統體育博彩仍然非法的州捍衛其生存。