今年加州報稅留意多項更動 退稅影響大

加州居民今年報稅有多項不同之處要注意。（美聯社）

報稅季節已經開始，對於加州 許多納稅人來說，今年報稅或許有很大的不同。

舊金山紀事報表示，川普「大而美法案」（One Big Beautiful Bill，簡稱OBBB）實施的各項變更，預料將對部分納稅人的退稅產生顯著影響。

稅務專家表示，納稅人可能會發現，一些最受人矚目的改變，例如年長者稅金扣除、小費 和加班費稅金減免、汽車貸款 利息扣除等項目，都附帶了許多限制條件，很容易造成混亂。

以下是今年在加州報稅的民眾需要了解的資訊：

州與地方稅（state and local tax，簡稱SALT）

●2025年調整後總收入（adjusted gross income）低於50萬美元的家庭SALT扣除額年度上限為4萬美元，之後每年扣除額提高1%直到2029年；

●調整後總收入高於50萬美元的家庭，SALT扣除額年度上限4萬美元會逐步降低，最終降回1萬美元。

專家表示，這些變化可以為符合條件的加州屋主節省約1000美元到4000美元的稅金，實際金額取決於他們的收入、稅率和其他因素。

加強版子女稅金減免（Child Tax Credit）

對於有受撫養子女的納稅人，子女稅金減免額2025稅年提高到2200美元，比2024稅年高出200美元，而且今後每年都會根據通貨膨脹率進行調整。

臨時性稅金減免：長者、小費、加班費、汽車貸款利息（只實施到2028年）

●長者：新法為年滿65歲、年收入於7萬5000美元的長者（或年滿65歲、年收入低於15萬美元的夫妻）增加了一項6000美元的「長者扣除額」。但年收入超過7萬5000美元的長者（或年收入超過15萬美元的長者夫妻），這項減免的額度會隨著在其年收入的增加而逐步減少，直到無法再享用為止。沒有繳納聯邦稅，或繳納的聯邦稅低於標準扣除額的長者，將不適用於這項減免。

●小費：只有顧客自願支付的小費才符合稅金減免的條件，餐廳主動收取的小費不算在內，而且只有特定職業的人員才有資格享受這項優惠，例如服務生或調酒師，最多可扣除2萬5000美元的小費稅金。不過，小費扣除也有限制，年收入超過15萬美元（或夫妻年收入超過30萬美元）並不符合資格。

●加班費：年收入低於15萬美元的人最多可扣除1萬2500美元的加班費。不過，聯邦關於加班費的規定與加州截然不同。在加州，每日工作滿8小時即可獲得加州費，而聯邦法律規定，每周工作滿40小時才有資格獲得加班費。

●汽車貸款利息：從今年起，在2024年12月31日到2029年1月1日期間發放的汽車貸款，只要汽車是在美國組裝，每年最高可扣除1萬美元貸款利息，而且可與標準扣除額同時使用。