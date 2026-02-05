西餐食譜少見 竹筍營養豐易栽種 健康益處堪比超級食物

研究指出，竹筍富含蛋白質、纖維和抗氧化劑，將是未來飲食中的永續之選。圖為Google網上搜尋展示的竹筍罐頭。（Google網頁）

竹子是熊貓的至愛食物，但鮮少進入歐美人士日常的菜餚中。然而，最近有研究顯示，人類食用竹筍的歷史已有約2500年，而且竹筍是種營養豐富、促進健康的超級食物，其種植過程更是環境友善，現已有一些地方有售竹筍食物。

Yahoo News最近對竹筍作為食物，作了詳盡的報導。報導首先指出，加拿大的雜貨店已有售預先烹調好的供食用竹筍，通常以罐頭或真空包裝的即食形式出售。

該報導引述一項來自多國的13名學者共同進行的新近研究顯示，竹筍的健康益處堪比超級食物。

該研究論文在去年11月，刊於《竹子科學發展》（Advances in Bamboo Science）期刊，首次對竹筍的健康益處作出學術研究，發現益處眾多。進行研究的13名學者包括來自英國、義大利 、西班牙、韓國、莫三比克等。

研究指出，竹筍營養豐富，富含蛋白質，纖維含量適中，且天然低脂。它並含重要的胺基酸、礦物質以及多種維生素如硫胺素、菸鹼酸、維生素A、B6及E。

有證據顯示，竹筍可能有助代謝健康。研究人員發現，食用竹筍有助於調節血糖 、減輕發炎、促進消化及提供抗氧化劑。慣常食用竹筍展示了血脂 水平得到改善的效果，意味著有助預防心血管疾病。

竹筍有益腸道健康，當中富含多種與改善腸道功能有關的膳食纖維如纖維素、半纖維素及木質素。

研究人員表示，竹筍中的某些化合物，可以抑制和減少有毒化合物呋喃和丙烯醯胺的生成，這兩種有毒物質會在某些食物於煎炸或烘烤時產生，那就表示竹筍可能適用於提高某些熟食的安全性。

但需留意的是，上述研究的數據，只是透過對過往有關竹筍益處的文獻和研究，進行系統性回顧而得出。作者們表示，目前關於這方面的學術論文不多，因此還需要更多研究來確認結果。

另外，Yahoo News的報導亦提及，種植竹子十分環境友善，它是世上生長速度最快的植物。某些竹子品種一天內能長高90公分，而且需水量和農藥用量極少，還能吸收二氧化碳，無需人工種植就能再生。

Yahoo News指出，不是所有超級食物都環境友善。以超級食物酪梨為例，就被視為一種不具永續好處的水果，因為生長過程過度耗水。

該報導簡介了吃竹筍的方法——拌炒或作沙拉，口感爽脆美味。但須緊記要從雜貨店，而非苗圃裡購買竹子來吃，因為我們不是熊貓。熊貓可以直接從地裡拔竹子吃，但人類不行。如要吃得安全，竹筍必須經過處理，即煮沸半小時，以去除對人體有害的天然毒素。購自超市的罐頭竹筍或預先處理過的竹筍，通常可以安全即食，無須烹煮，但仍須細閱標籤。