5號、101號高速公路 名列全加州最危險道路

弗萊斯諾蜂報報導，許多華裔仰賴的5號、101號高速公路，名列加州 最危險道路之列，洛杉磯 名列加州致命事故最多城市。

澳洲 汽車保險平台iSelect分析美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）致命事故分析報告系統（Fatality Analysis Reporting System，FARS）數據，評估全美各地道路危險程度，找出全美最致命道路。

研究發現，過去五年內，全美42%致命交通事故發生在州級公路（state highways），相較之下，美國國道（U.S. highways）占23%， 州際公路（interstate highways）占18%，地方道路（local streets）占17%。

為判定加州最危險道路，iSelect研究團隊分析2019年至2023年（目前最新可得資料）期間，加州所有發生致命事故的道路數據，發現這五年間，加州道路共發生1萬9241起致命交通事故。根據iSelect研究，加州29%致命車禍發生在州際公路上，使其成為全美州際高速公路致命事故比例第三高的州，前兩名分別為懷俄明（35%）與麻州（31%）。

iSelect研究發現，2019年至2023年間，加州49%致命事故發生在州級公路，8%發生於美國國道，15%發生於地方道路。加州十大最致命道路排行，5號州際公路排名第一（536起致命事故），101號公路緊追其後（409起），接著是99號公路368起、15號公路290起、10號州際公路252起、80號公路211起、1號公路154起、91號公路121起、4號公路110起、215號公路98起。

各城市層級分析中，2019年至2023年洛杉磯以1516起致命事故為加州之最，排名第二的聖地牙哥有496起，第三名聖荷西337起，弗萊斯諾（Fresno，307起）與沙加緬度（Sacramento，290起）別排名四、五。接著是貝克斯菲（Bakersfield，265起）、聖伯納汀諾211起、河濱200起、長堤198起，奧克蘭171起。

弗萊斯諾最致命道路為99號公路與41號公路，另外是Blackstone Ave.、Belmont Ave.和Shields Ave.等地方公路也名列致命道路之列。沙加緬度最危險道路為5號公路、50號公路與99號公路等。麥賽德縣（Merced）最致命道路為G Street、M Street、99號公路、East 21th Street等。至於聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo），五年間事故最多的道路有Board Street、Los Osos Valley Road、101號公路等。