超越日本 加州重返全球第4經濟體

日本(右)人口是加州的三倍，但GDP卻遜於加州 (谷歌地圖)

加州 的GDP一度被日本 趕過，但根據2025年的生產數字，加州已重返全球第四大經濟體的地位，但情況卻仍岌岌可危。

聖荷西信使報報導，利用境內生產毛額(GDP)作為衡量標準，將聯邦經濟分析局BEA(Bureau of Economic Analysis)提供的2025年第三季全美各州最新數據，與國際貨幣基金組織IMF(International Monetary Fund)去年10月份發布的2025年各國商業產出預測數據進行了比較。

根據BEA的數據，加州第三季的商品和服務產出年化率高達4.296兆美元年率，位居全美之首，較上年同期成長4.5%。這一數字高於第二季的4.215兆美元年率。

最新數據顯示，去年只有美國(31兆美元)、中國(19兆美元)和德國(5兆美元)的商業產出高於加州。加州修正後的GDP成長率使其超越了日本4.28兆美元年率的經濟規模，但僅區區領先日本160億美元。日本先前已重回世界第四的位置，但加州現又失而復得。

GDP是衡量商品和服務生產的綜合指標，通常被視為經濟健康的標誌和衡量各國經濟的標尺。這個略顯複雜的經濟指標已成為加州的政治熱點。以美元計價的GDP為標準，加州的商業地位似乎很高。

但匯率是排名計算中的一個不確定因素。過去一年美元走弱，這可能會在IMF 4月份發布的最新排名中對加州的全球「競爭對手」有利。世界第四大經濟體的爭奪異常激烈。根據IMF的數據，緊隨日本和加州之後的是印度 ，其經濟規模預計在2025年達到4.125兆美元。英國緊追在後，經濟規模為3.96兆美元。

因此，在這份虛榮榜單上，這三個國家與加州之間相差約3000億美元，差距約7%。印度經濟正在快速成長，並擁有世界第一的人口，很可能很快就會躍升至第四名。

加州在2017年位列全球第五，在日本經濟長期低迷之後，加州於2024年回升至第四位。