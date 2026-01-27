我的頻道

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

寫紙本書信風氣復興 書法、復古文具獲青睞

編譯林思牧／綜合報導
你的年齡如果夠大，一定享受過接到紙本信件的喜悅。 (美聯社)
隨著人們渴望情感連結和擺脫螢幕時間，寫紙本書信的風氣正在復興，書法技巧和精美文具又得到大眾的青睞。

美聯社報導，在現今這個追求效率、分秒必爭、螢幕模糊了工作與生活界線的時代，有些人卻選擇放慢腳步，回歸傳統通訊工具，藉寫信來放鬆身心。從寫信、加入打字機俱樂部，到TikTok上展示書法技巧和火漆印章的社群，各種觸感體驗讓復古書寫工具重現生機。

這些活動不僅是懷舊，更讓愛好者有機會減少科技產品的使用，更有意義地安排時間，並與他人建立真實的連結。「我覺得我的筆友就像我的朋友一樣。我感覺和在咖啡館或朋友家裡打電話聊天沒什麼兩樣。」42歲的博比特（Melissa Bobbitt）說。

她是一位熱衷於寫信的作家，與大約十幾位筆友保持通信，最多的時候同時擁有40位筆友。「專注於一個人，認真閱讀他／她所說的話，並分享你的心聲，這幾乎就像一次心理治療。 」

墨水、紙張和其他曾經是遠距離傳遞訊息的唯一途徑的工具，如今仍將世界各地的人們又連結在一起。以下，他們中的一些人解釋了傳統郵件的魅力，並給出了一些入門建議。

可以把寫信當成一種解脫：在一個資訊唾手可得的社會裡，像是寫信和製作剪貼簿這類需要動手實踐的愛好，需要專注和耐心。拿起筆書寫，精心安排版面，用蠟封起信封，這些動作不僅能帶來賞心悅目的成品，還能創造一個沉思冥想的空間。

懷舊之情可以促進團體發展：對克拉森（KiKi Klassen）來說，寫信寄信是一種懷舊的方式。這位28歲的年輕人說，這讓她感覺與已故的母親更親近。她的母親曾是加拿大郵政工人工會的成員。2024年克拉森創辦了「幸運鴨郵件俱樂部」（Lucky Duck Mail Club），這是一項訂閱制的月度郵件服務，每月她會寄送一幅藝術作品、一句勵志名言和一段寄語。她說，她的會員遍布36個國家，人數超過1000人。

「當我坐下來寫信時，我不得不認真思考，斟酌字句，」克拉森說。 「寫信也更容易讓人敞開心扉，因為把自己的感受寫下來更容易。我收到過別人的回信，聽過很多感人的故事，都感動得流淚。我覺得對很多人來說，紙本信件能創造一個安全的空間。你寫下來，寄出去，之後就不用再想了。」

如何走出第一步？有很多寫信的嗜好可供選擇，其中一些並不需要昂貴的工具或大量的時間。經常去那些圍繞著這些嗜好聚集的社群場所，是了解不同活動的一種方式。例如，參加像「Type Pals」這樣的打字機俱樂部，參加像加州國際印刷博物館舉辦的洛杉磯印刷博覽會這樣的活動，以及參與像Instagram上的蠟封協會和Facebook上的書法中心這樣的社交媒體社區，都可以讓你開啟這個旅程。

