調查：全美4成勞工收入不敷生活成本

洛杉磯訊
美國勞工薪資成長持續追不上高漲的生活成本，家庭財務壓力日益沉重。（示意圖取自pexels）
美國勞工薪資成長持續追不上高漲的生活成本，家庭財務壓力日益沉重。根據「今日美國報（USA TODAY）」與 SurveyMonkey針對超過3000名美國勞工所進行的最新「勞動力調查」，即使納入生活成本調整或加薪因素，仍有四成受訪者表示，收入無法追上支出增加。

隨著2026年期中選舉逼近，生活成本問題已成為全美家庭高度關注的議題。從食品、房租到汽車保險，各項日常開銷持續攀升，導致民眾儲蓄減少、信用卡負債增加，家庭預算承壓。調查也顯示，過去一年中，僅有五分之一的勞工表示薪資增幅高於通膨，另有三分之一認為收入僅勉強與生活成本上升持平。

在就業環境方面，招募放緩與裁員消息頻傳，使勞工普遍感受到工作不安全感。許多人選擇留在現有職位，而非轉職爭取更高薪資，進一步限制了談判空間。履歷製作軟體公司Resume Genius的職涯專家陳女士（Eva Chan）指出，「美國人的薪水，已經跟不上美國人的生活」。

薪資與基本支出之間的落差，也讓勞工的財務韌性明顯不足。調查顯示，超過一半的勞工在遭遇裁員時，存款不足以支應三個月的生活費；其中，近三分之一僅能維持一個月，約四分之一只能支撐一至兩個月。

會計師及諮詢事務所普華永道（PwC）去年發布的「全球勞動力希望與恐懼調查」亦指出，超過半數員工正承受財務壓力，且不到一半的受訪者在前一年獲得加薪。調查發現，約14%的勞工無法或僅能勉強支付每月帳單，另有42%的人支付帳單後，幾乎沒有餘力儲蓄，顯示2025年已有過半勞動人口處於財務吃緊狀態。

根據《政客》（POLITICO）去年底進行的民調，近一半美國人表示，他們難以負擔...
事實上，相關困境也反映在社群媒體上。一名女性在Instagram影片中表示，她每周工作40小時，月收入約2000美元，其中1660美元用於支付房租，剩餘金額難以負擔通訊費用與基本生活支出，凸顯低薪與高房租之間的結構性壓力。

此外，根據薪資預支服務平台ZayZoon於2024年對人力資源專業人士的調查，近四分之三的受訪者指出，房租與食品等基本生活必需品是員工最大的壓力來源，61%的員工被形容為「月光族」。調查中，幾乎所有人資人員都回報，員工曾遭遇至少一次重大財務挫折，包括破產、無家可歸或遭驅逐。

根據「政客（POLITICO）」去年底進行的民調，近一半美國人表示，他們難以負擔食品、公共事業費用、醫療、住房與交通支出。調查結果呈現出消費受限的嚴峻情況：有超過四分之一（27%）的人表示，過去兩年曾因費用問題而取消健康檢查，另有23%的人因同樣原因而未按時服用處方藥。

「今日美國報」的這項調查報告也顯示，儘管多數美國勞工透過職場取得健康保險，且雇主通常負擔大部分費用，但在醫療保費漲幅高於薪資成長、且雇主提高自付額與共付額的情況下，勞工實際負擔仍不斷加重。

