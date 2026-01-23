引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲

美國出生的亞裔男孩，在足球比賽後泣不成聲，原因是對手球員嘲諷他是「非法移民」。（示意圖由Chatgpt製作）

一段在TikTok瘋傳的影片顯示，一名在美國出生的亞裔 男孩，在足球比賽後泣不成聲，原因是對手球員嘲諷他是「非法移民 」，並聲稱川普 會將他驅逐出境。影片僅兩天就收穫640萬觀看，收穫網友們排山倒海的同情；前美國職業足球大聯盟（MLS）球員帕克赫斯特（Michael Parkhurst）公開表示，願送簽名球衣，安慰該男孩。

Times Now報導，在這段自1月20日起在網路廣泛流傳的影片中，小男孩脖子上還掛著足球錦標賽的獎牌，他向父母哭訴在比賽中遭對方守門員的羞辱。儘管該亞裔男孩是在美國出生，對方卻嘲笑他的身分。

男孩一邊哭一邊說：「守門員說我是非法移民，儘管我在美國出生的。他說川普會抓住我，把我送回我原本的地方。這讓我真的很難過。」

該影片由田納西州進步派媒體The TN Holler於2026年川普就職周年當天分享，隨即迅速爆紅，至今已累積超過640萬次觀看與9.6萬次點讚。

💔 "The goalkeeper told me I'm an illegal immigrant even though I was born in America, and he said Trump was gonna get me and send me back. It makes me really sad."



Our kids are watching. (H/T Hot Lou) pic.twitter.com/xn0IwqcsAf — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) 2026年1月20日

▲ 影片來源：X平台＠TheTNHoller（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

貼文引發網友排山倒海的同情，許多人認為，這段影片反映了反移民言論如何對兒童造成心理傷害。然而，也有部分人持不同意見，認為這僅是普通的校園或球場霸凌，是因為政治因素才被放大檢視。

各界支持聲浪不斷湧現，其中包括前美國職業足球大聯盟球員帕克赫斯特，他公開表示若家屬願意聯繫，他將贈送男孩一件球衣以示鼓勵。

此事件也引發更深層次討論，探討選舉年的激進言論，如何滲透進兒童的空間。根據「亞裔美國心理學期刊」（Asian American Journal of Psychology）2020年發表的一項研究指出，反移民氛圍與亞裔小學生遭霸凌的機率成正相關。這印證外界的擔憂：政治敘事確實可能轉化為對兒童的實質情緒傷害。