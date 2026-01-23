我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防戰略報告首重國土安全 未把中國威脅放第一

挑戰台北101 攀岩高手霍諾德曾在舊金山攀過這些建築

引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲

編譯組/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國出生的亞裔男孩，在足球比賽後泣不成聲，原因是對手球員嘲諷他是「非法移民」。（示意圖由Chatgpt製作）
美國出生的亞裔男孩，在足球比賽後泣不成聲，原因是對手球員嘲諷他是「非法移民」。（示意圖由Chatgpt製作）

一段在TikTok瘋傳的影片顯示，一名在美國出生的亞裔男孩，在足球比賽後泣不成聲，原因是對手球員嘲諷他是「非法移民」，並聲稱川普會將他驅逐出境。影片僅兩天就收穫640萬觀看，收穫網友們排山倒海的同情；前美國職業足球大聯盟（MLS）球員帕克赫斯特（Michael Parkhurst）公開表示，願送簽名球衣，安慰該男孩。

Times Now報導，在這段自1月20日起在網路廣泛流傳的影片中，小男孩脖子上還掛著足球錦標賽的獎牌，他向父母哭訴在比賽中遭對方守門員的羞辱。儘管該亞裔男孩是在美國出生，對方卻嘲笑他的身分。

男孩一邊哭一邊說：「守門員說我是非法移民，儘管我在美國出生的。他說川普會抓住我，把我送回我原本的地方。這讓我真的很難過。」

該影片由田納西州進步派媒體The TN Holler於2026年川普就職周年當天分享，隨即迅速爆紅，至今已累積超過640萬次觀看與9.6萬次點讚。

▲ 影片來源：X平台＠TheTNHoller（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

貼文引發網友排山倒海的同情，許多人認為，這段影片反映了反移民言論如何對兒童造成心理傷害。然而，也有部分人持不同意見，認為這僅是普通的校園或球場霸凌，是因為政治因素才被放大檢視。

各界支持聲浪不斷湧現，其中包括前美國職業足球大聯盟球員帕克赫斯特，他公開表示若家屬願意聯繫，他將贈送男孩一件球衣以示鼓勵。

此事件也引發更深層次討論，探討選舉年的激進言論，如何滲透進兒童的空間。根據「亞裔美國心理學期刊」（Asian American Journal of Psychology）2020年發表的一項研究指出，反移民氛圍與亞裔小學生遭霸凌的機率成正相關。這印證外界的擔憂：政治敘事確實可能轉化為對兒童的實質情緒傷害。

非法移民 亞裔 川普

上一則

29歲台男廖擎 創跨境電商平台Ding-go 獲金鼎獎

下一則

說好的學校沒了 多華人被銷售誤導買房 超後悔

延伸閱讀

川普嘲諷盟軍「躲後方」 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了

川普嘲諷盟軍「躲後方」 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了
買房首付款可動用401(k)？ 川普不贊成：收益好 錢留著

買房首付款可動用401(k)？ 川普不贊成：收益好 錢留著
還記恨卡尼？川普嗆中國將「吃掉」加拿大 貝森特拋亞伯達獨立

還記恨卡尼？川普嗆中國將「吃掉」加拿大 貝森特拋亞伯達獨立
川普挾和平理事會令天下

川普挾和平理事會令天下
川普稱北約盟友阿富汗戰爭「脫離前線」英相喊道歉

川普稱北約盟友阿富汗戰爭「脫離前線」英相喊道歉
川普強硬移民政策引反彈 明州爆發大規模示威

川普強硬移民政策引反彈 明州爆發大規模示威

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星